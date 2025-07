Laut Informationen der "Oberösterreichischen Nachrichten" steht ein gut bekanntes Gesicht der ADMIRAL Bundesliga auf dem Einkaufszettel von Sturm Graz.

Der österreichische Meister der vergangenen Bundesliga-Saison befindet sich auf der Suche nach einem neuen Einser-Torhüter (Hier alle Infos >>>). Nach der Verletzung der geplanten Nummer eins Daniil Khudyakov, der aufgrund einer Handverletzung länger ausfallen wird, besteht Handlungsbedarf.

Radek Vitek neuer Favorit bei Sturms Torhüter-Suche?

Die "Blackies" zeigen dem Bericht der "OÖN" zufolge nun Interesse an Radek Vitek. Der 21-jährige Tscheche war in der vergangenen Saison von Manchester United an Blau-Weiß Linz verliehen und konnte in der Stahlstadt mit guten Leistungen aufzeigen.

Das Problem dabei für Sturm: Es ist weiterhin unklar, wie Manchester United mit Vitek plant.

Solang sich die Verantwortlichen bei United noch nicht entschieden haben, ob Vitek bleiben soll oder gehen darf, wird es wohl schwer werden, das Interesse zu konkretisieren.

Sturm-Goalies: Von Konstanten und viel zu vielen Flops

VIDEO: Die größten Transferflops von Sturm