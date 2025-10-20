Celtic Glasgow Celtic Glasgow CEL SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Donnerstag 21:00 Uhr
NEWS

Almer traut Sturm "steirische Überraschung" im Celtic Park zu

Im Duell mit Celtic Glasgow sind die Rollen klar verteilt - doch der SK Sturm könnte den Favoriten mit "Leidenschaft, Tempo und mannschaftlicher Geschlossenheit" vor Probleme stellen.

Der SK Sturm Graz gastiert am Donnerstag am 3. Spieltag der UEFA Europa League bei Celtic Glasgow (ab 21 Uhr LIVE bei CANAL+ und im Ticker).

Die Rollen im Duell zwischen dem schottischen und dem österreichischen Meister scheinen klar verteilt. CANAL+ -Experte Robert Almer traut den "Blackies" im Celtic Park aber eine Überraschung zu:

"Celtic ist auf dem Papier der Favorit – allein der Marktwert zeigt die unterschiedlichen Voraussetzungen. Doch Sturm Graz hat in dieser Europa-League-Saison bereits bewiesen, dass sie mit Leidenschaft, Tempo und mannschaftlicher Geschlossenheit gegen jedes Team bestehen können. Der Celtic Park wird brodeln – perfekte Bühne für eine steirische Überraschung!"

Den Stadtrivalen Glasgow Rangers konnte die Mannschaft von Trainer Jürgen Säumel in dieser Europa-League-Saison bereits schlagen.

