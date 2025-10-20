Stögers Ton wird rauer: "Dann müssen wir die Reißleine ziehen"

Das Stimmungsbarometer in Hütteldorf fällt im Gleichschritt mit dem Thermometer der Außentemperaturen.

Vier Niederlagen in Serie im Spektrum von "unglücklich" wie in Salzburg bis zu "indiskutabel" wie in Posen und nun gegen den LASK: Langsam brennt's. Die Fallhöhe nach dem guten Saisonstart war hoch.

Taktische Defizite waren bei den Pleiten auch Thema, die einer Korrektur bedürfen. Besonders der fehlende Zugriff im Mittelfeld, der etwa den Linzern sehr viel Raum für die Konter ließ.

Daran wird das Trainerteam arbeiten müssen - Peter Stöger verwies dabei auf die noch laufende Entwicklung und die Tatsache, dass mit Mamadou Sangaré der beste Zweikämpfer im Spätsommer kurzfristig verloren ging. Ein Verlust, der sich doch nicht so einfach kompensieren lässt.

War der gute Start eine schlechte Basis?

Schwerwiegender ist aber der klare Rückschritt auf der kämpferischen Seite - speziell bei Rapid, wo das Schlagwort "Einsatz" traditionell großgeschrieben wird.

"Diese Tore, die wir bekommen haben - da würde ich gefühlsmäßig sagen, zwei-, dreimal sind diese Bälle noch zu verteidigen. Und das war nicht mit der Konsequenz, dass ich sagen kann, das wollten sie reparieren. Davon habe ich zu wenig gesehen und das taugt mir einfach nicht", war dem Rapid-Trainer die Unzufriedenheit ins Gesicht und in die Worte geschrieben.

Er vermutete als Mitgrund die (zu?) gute Stimmung der Anfangswochen: "Wir haben das schon anders gehabt. Vielleicht sind Dinge passiert, mit denen ein Selbstverständnis gekommen ist, mit dem jeder geglaubt hat, wir sind gut unterwegs und es geht mit Halbgas. Und das geht ganz einfach nicht."

Gemeinsam. Kämpfen. Dann darf man auch verlieren.

Dass es die Mannschaft anders kann, habe sie schon bewiesen. Speziell in der Europacup-Qualifikation. "Wir haben da viel mehr Kompaktheit und Bereitschaft. Und das ist ein bisschen weniger geworden. Aber dann reicht es halt nicht mehr", mahnte Stöger.