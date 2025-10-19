FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Heute 14:30 Uhr
NEWS

Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - Sturm Graz

Der amtierende Meister Sturm Graz gastiert in Runde zehn der ADMIRAL Bundesliga bei BW Linz. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - Sturm Graz
Textquelle: © LAOLA1.at
Der FC Blau-Weiß Linz empfängt Sturm Graz (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) an Spieltag zehn der ADMIRAL Bundesliga.

Vor der Länderspielpause gelang den "Königsblauen" ein 1:0-Auswärtssieg bei der Wiener Austria, Shon Weissman war Goldtorschütze. Es war der dritte Erfolg aus den letzten vier Spielen, in der Tabelle belegt die Truppe von Mitja Mörec den neunten Rang.

Der amtierende Meister hat 18 Punkte am Konto und ist derzeit Spitzenreiter. Allerdings stehen drei Teams mit jeweils 17 Punkten direkt dahinter. Am vergangenen Spieltag feierten die Blackies einen 2:0-Auswärtssieg beim SCR Altach.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

