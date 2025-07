Der SK Sturm Graz befindet sich nach der unglücklichen Verletzung von Daniil Khudyakov auf der Suche nach einem neuen Torhüter.

Mit Matteo Bignetti (21), Elias Lorenz (19) und Christoph Wiener-Pucher (18) kann Sturm aktuell nur auf junge Keeper zurückgreifen, die allesamt noch kein Bundesliga-Spiel absolviert haben. Deshalb sucht man nach einem weiteren Torhüter mit mehr Erfahrung.

Sturm an Stankovic interessiert?

Laut der "Krone" machen bereits erste mögliche Namen die Runde. So soll unter anderem Cican Stankovic auf der Liste der Grazer stehen. Der 32-Jährige stand die vergangenen vier Jahre bei AEK Athen unter Vertrag, ist nun jedoch vereinslos.

Der ehemalige Stammtorhüter des FC Red Bull Salzburg und vierfacher ÖFB-Nationalspieler blieb in der gesamten abgelaufenen Spielzeit ohne Einsatz bei AEK Athen und sucht nun nach einer neuen Herausforderung.

Wiegele zurück nach Graz?

Womöglich könnten die Grazer ihre Fühler jedoch auch nach einem Torhüter ausstrecken, der vergangene Saison noch in Graz-Liebenau spielte: Auch Florian Wiegele soll auf der Liste des SK Sturm stehen.

Der 24-jährige Keeper war in der vergangenen Saison von Viktoria Pilsen an den GAK verliehen und absolvierte 15 Bundesliga-Spiele. Der 2,05 Meter große Schlussmann ist nun wieder zurück in Pilsen, wo er noch einen Vertrag bis 2027 hat.

Eine erneute Leihe von Kjell Scherpen gilt hingegen als unrealistisch. Brighton & Hove Albion möchte den Niederländer dem Vernehmen nach lieber verkaufen als erneut zu verleihen - was für Sturm finanziell wohl nicht zu stemmen wäre.

