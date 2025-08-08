Sturm Graz: Kommt die Stürmerlösung aus Bochum?

Sturm Graz befindet sich weiter auf der Suche nach einem neuen Angreifer.

Der neue Mann an vorderster Front könnte aus Bochum kommen. Wie die deutsche "WAZ" berichtet, soll sich Moritz Broschinski vom VfL Bochum im Visier der "Blackies" befinden.

Bereits einige Bundesliga-Erfahrung

Der 24-Jährige gehörte in den letzten beiden Jahren in der Deutschen Bundesliga zum erweiterten Stamm. In 59 Einsätzen lieferte er zehn Scorerpunkte (drei Tore, sieben Vorlagen). Insgesamt kommt er auf 70 Einsätze im deutschen Oberhaus.

Nach dem Abstieg blieb er den Bochumern erhalten. Auch in der ersten Runde dieser Saison traf Broschinski, allerdings verlor der VfL gegen Darmstadt 98 klar mit 1:4.