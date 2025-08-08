Suche
    Johnston nach Griechenland? Nächster Klub mit Interesse

    Der Außenverteidiger von Sturm Graz zieht weiter die Begierde von zahlreichen internationalen Klubs auf sich.

    Johnston nach Griechenland? Nächster Klub mit Interesse
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der Kreis an Interessenten für eine Verpflichtung von Max Johnston von Sturm Graz wird immer größer!

    Wie Transferjournalist Pete O'Rourke von Football Insider auf "X" berichtet, sollen nun auch ein griechischer Topklub in das Rennen um einen Transfer des Schotten eingestiegen sein. Es handle sich dabei um den zwanzigfachen griechischen Meister Panathinaikos Athen.

    Zahlreiche Klubs mit Interesse

    Hoch im Kurs steht der Außenverteidiger - wie berichtet - bei Derby County, ein verbessertes Angebot des Championship-Klubs soll Sturm aber abgelehnt haben (mehr dazu >>>). Auch Napoli, der HSV oder FC Lens sollen ihre Fühler ausgestreckt haben, in der Vergangenheit wurden bereits Klubs wie Ipswich Town, Southampton, Atalanta Bergamo, Augsburg, Braga, Nizza oder Sparta Prag mit Johnston in Verbindung gebracht.

    Der 21-Jährige stieß im Sommer 2023 zu den Grazern, seither stand er in 62 Spielen (ein Tor, acht Assists) für amtierenden Meister am Platz. Johnstons Vertrag bei Sturm ist noch bis Sommer 2027 gültig.

