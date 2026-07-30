Sieben Festnahmen bei internationalem Testspiel in der Steiermark

Bei Ausschreitungen nach einem internationalen Testspiel zweier Fußballklubs am Mittwochabend in der Oststeiermark sind drei Männer verletzt worden.

Die mutmaßlichen Täter flüchteten vorerst per Auto. Im Zuge einer Fahndung wurden schließlich sieben Personen festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mit.

Zuschauer gerieten aneinander

Die beiden Klubs trafen um 18.00 Uhr am Sportplatz des SV Buch-St. Magdalena in der Oststeiermark sportlich aufeinander. Angetreten waren die Erstligisten MC d'Alger aus Algerien und Al-Hilal aus Saudi-Arabien.

Nach rund eineinhalb Stunden kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den Zuschauern. Dabei wurden zwei 43-Jährige und ein 19-Jähriger, die alle im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wohnen, verletzt.

Die tatverdächtigen Männer flüchteten mit einem in Frankreich zugelassenen Pkw.

Ermittlungen laufen

Im Zuge der Fahndung hat die Zivilstreife der Polizeiinspektion Ilz-FGP (Fremden- und Grenzpolizei) ein mit sieben Personen besetztes Fahrzeug angehalten.

Bei ihnen dürfte es sich laut Polizei um Anhänger des algerischen Klubs im Alter zwischen 19 und 34 Jahren handeln. Auch Suchtmittel wurden bei einem der Verdächtigen sichergestellt. Die Männer wurden verhaftet.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Auseinandersetzung unter anderem ein Vorfall in Zusammenhang mit dem Zünden pyrotechnischer Gegenstände vorausgegangen sein. Die Hintergründe und der Ablauf der Eskalation wurden noch ermittelt.