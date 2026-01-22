Ex-Spieler: Salzburg hat "Identität verloren"

In den letzten beiden Jahren konnte der einstige Serienmeister FC Red Bull Salzburg keinen Titel mehr gewinnen.

Die Entwicklung des CL-Achtelfinalisten von 2021/22 wird in der Öffentlichkeit durchaus kritisch beäugt. Christian Schwegler stand in glorreicheren Zeiten im Kader des FC Red Bull Salzburg.

In acht Jahren holte er sechsmal die Meisterschaft und fünfmal den UNIQA ÖFB-Cup mit den Mozartstädtern.

Schwegler im Basel-Duell für Salzburg

Auch Jahre nach seinem Abschied blickt der Schweizer immer noch interessiert nach Wals-Siezenheim. "Ich verfolge den Klub regelmäßig, schaue mir auch sicher das Spiel gegen Basel an. Man hat aber in den letzten Jahren seine Identität verloren, zumindest was die Spielart betrifft. Salzburg ist etwas vom Weg abgekommen", wird Schwegler in der "Krone" zitiert.

Gerade seit dem Abgang von Christoph Freund 2023 sei der Klub nicht mehr so erfolgreich. Inwiefern das zusammenhänge, traue er sich aber nicht beurteilen. Schweglers Daumen für Donnerstag sind auf jeden Fall gedrückt. Im EL-Duell gegen den FC Basel (21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) hilft er zu den "Bullen".