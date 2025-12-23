Spekulationen um Dragovic-Rückkehr zu Roter Stern Belgrad

Verliert die Wiener Austria im Winter Abwehrchef Aleksandar Dragovic?

In Serbien wird über eine Rückkehr des Innenverteidigers zu Roter Stern Belgrad spekuliert. Die Instagram-Seite "Czv Magazine" schreibt, dass Dragovic aktuell als eine Option gehandelt wird. Der 34-Jährige spielte drei Jahre für "Zvezda", ehe er 2024 zur Austria wechselte.

Marko Arnautovic und Trainer Dejan Stankovic könnten demnach Einfluss auf einen möglichen Transfer nehmen. Stankovic heuerte am Montag erneut als Trainer bei Roter Stern an.

Der 47-Jährige arbeitete zuvor bereits zwischen 2019 und 2022 bei dem serbischen Serienmeister. Unter der Amtszeit von Stankovic wechselte Dragovic 2021 von Bayer Leverkusen zu Roter Stern. Die beiden kennen sich also bestens.