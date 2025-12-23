Crystal Palace ist im Viertelfinale des Carabao Cup zu Gast beim FC Arsenal.

Bei den "Gunners" ist das Team von Trainer Oliver Glasner klarer Außenseiter. Seit acht Spielen warten die "Eagles" auf einen Sieg gegen Arsenal. In dieser Saison setzte es beim Liga-Duell eine knappe 0:1-Niederlage.

Während Arsenal in der Liga aktuell von der Spitze thront, steht Crystal Palace auf Rang acht.