Arsenal FC Arsenal FC ARS Crystal Palace Crystal Palace CRY
Heute 21:00 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Carabao Cup heute: FC Arsenal - Crystal Palace

Oliver Glasner und Co. fordern im Ligapokal den Tabellenführer der Premier League. Alle LIVE-Infos zur Partie:

Carabao Cup heute: FC Arsenal - Crystal Palace Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Crystal Palace ist im Viertelfinale des Carabao Cup zu Gast beim FC Arsenal.

Bei den "Gunners" ist das Team von Trainer Oliver Glasner klarer Außenseiter. Seit acht Spielen warten die "Eagles" auf einen Sieg gegen Arsenal. In dieser Saison setzte es beim Liga-Duell eine knappe 0:1-Niederlage.

Während Arsenal in der Liga aktuell von der Spitze thront, steht Crystal Palace auf Rang acht.

Mehr zum Thema

Schock! Liverpool-Rekordeinkauf monatelang out

Schock! Liverpool-Rekordeinkauf monatelang out

Premier League
7
CL-Sieger und Ex-Barca-Kicker beendet seine Karriere

CL-Sieger und Ex-Barca-Kicker beendet seine Karriere

La Liga
Knie-OP bei Neymar! So steht es um eine WM-Teilnahme

Knie-OP bei Neymar! So steht es um eine WM-Teilnahme

International
4
Keine Weihnachts-Völlerei! Guardiola mahnt ManCity-Stars

Keine Weihnachts-Völlerei! Guardiola mahnt ManCity-Stars

Premier League
1
Afrika-Cup: Salah rettet Ägypten zum Auftakt

Afrika-Cup: Salah rettet Ägypten zum Auftakt

International
SSC Napoli holt nächste Trophäe

SSC Napoli holt nächste Trophäe

International
Wolfsburg zieht Kaufoption bei Verteidiger

Wolfsburg zieht Kaufoption bei Verteidiger

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International England (Fußball) Oliver Glasner League Cup Crystal Palace FC Arsenal