Ist Werner bald raus? Austria-Anteile möglicherweise vor Verkauf

Werden die Anteile von Jürgen Werner und Co. an der Wiener Austria bald verkauft?

Einem Bericht des "Kurier" zufolge könnte die Beteiligung der Viola Investment GmbH um Jürgen Werner verkauft werden. Rund 17 Millionen Euro soll einem Konsortium aus Nordamerika die 49,9-Prozent-Beteiligung wert sein.

Die potenziellen Käufer sollen die Beteiligung mit allen Rechten und Pflichten übernehmen, Investitionen in den sportlichen Bereich sollen geplant sein, es soll zudem einen positiven Jahresabschluss geben.

Gibt es einen Vorvertrag?

Initiiert worden sollen die Gespräche und Josko Rokov, einem kroatischen Unternehmer und Ex-Spielerberater. Finanzvorstand Harald Zagiczek soll Gespräche geführt haben, Jürgen Werner und die WTF (diese hält 40 Prozent an der Viola Invest) sollen übernommen haben, als die Verhandlungen gestockt seien.

Werner und Co. seien sich demnach mit dem Konsortium einig geworden sein, Investoren der Viola Invest sollen seit Dienstag über einen möglichen Verkauf informiert worden sein.

Wie der "Kurier" berichtet, soll ein Vorvertrag mit bestimmten Rückzugsbedingungen unterzeichnet worden sein - Werner dementierte eine Unterschrift.

Vorentscheidung am Freitag?

Eine Vorentscheidung soll es bereits am Freitag geben, dann steht um 14:00 Uhr eine Generalversammlung der Viola Invest an, auf der Werner und Peter Vogl für den Aufsichtsrat nominiert werden sollen. Tomas Zorn soll als Sportvorstand vorgeschlagen werden.

Sollte die WTF die Zustimmung der Viola Invest bezüglich eines Verkaufes der Anteile bekommen, müsste Finanzvorstand Zagiczek den möglichen Käufern Einblick in die Zahlen gewähren.