Holt Sturm einen österreichischen Trainer zurück in die Liga?

Welcher Trainer übernimmt die Nachfolge von Jürgen Säumel beim SK Sturm Graz?

Schon bevor das Aus des bisherigen Chefcoaches verkündet wurde, gab es bereits erste Gespräche mit einem möglichen Nachfolger von Säumel, Maximilian Senft. Das bestätigte Wolfang Fiala, Sport-Geschäftsführer der Rieder.

Säumel-Nachfolger? Sturm hat Ried-Trainer Senft im Visier >>>

Doch nun wirft "Sky Sport Austria" einen zweiten Namen ins Trainer-Rennen, der in Oberösterreich ähnlich erfolgreich arbeitete: Gerald Scheiblehner. Der 48-Jährige stieg mit Blau-Weiß Linz in die ADMIRAL Bundesliga auf, führte das Team sogar in die Meistergruppe.

Im Juli 2025 wagte er dann erstmals den Schritt ins Ausland, heuerte bei den Grasshoppers Zürich an.

Sturm müsste wohl eine Ablöse zahlen

In der Schweiz läuft es für den Oberösterreicher bislang nicht nach Wunsch. Sein Punkteschnitt (1,18) ist geringer als jener von Vorgänger Tomas Oral (1,22).

Und trotzdem soll Sturm Scheiblehner erneut im Fokus haben. Bereits nach dem Abgang von Christian Ilzer nach Hoffenheim habe es Berichten zufolge Interesse gegeben.

Scheiblehner hat bei den Grashoppers einen Vertrag bis 2027. Bei einem möglichen Engagement in Graz müsste Sturm also Ablöse zahlen.