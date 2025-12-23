NEWS

Das ist euer User-Team der Bundesliga-Herbstsaison 2025/26

Ihr habt gewählt! Elf Spieler aus sieben verschiedenen Vereinen finden sich in eurem Team der Saison wieder.

Das ist euer User-Team der Bundesliga-Herbstsaison 2025/26 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wir haben euch nach eurer Top-11 der Herbstsaison 2025/26 der ADMIRAL Bundesliga gefragt.

Neun Tage hattet ihr Zeit, um eure Lieblingsspieler ins Team der Herbstsaison zu wählen - allerdings haben nur elf Kicker sowie ein Trainer den Cut geschafft.

Das ist euer Team der Herbstsaison:

So viele Stimmen wurden abgegeben:

TORHÜTER:

Spieler

Stimmen

1.

Nikolas Polster (WAC)

1.158

2.

Alexander Schlager (Salzburg)

665

3.

Lukas Jungwirth (LASK)

587

RECHTSVERTEIDIGER:

Spieler

Stimmen

1.

Kasper Jörgensen (LASK)

1.111

2.

Stefan Lainer (Salzburg)

842

3.

Reinhold Ranftl (Austria)

647

INNENVERTEIDIGER:

Spieler

Stimmen

1.

Andres Andrade (LASK)

1.235

2.

Aleksandar Dragovic (Austria)

1.005

3.

Dominik Baumgartner (WAC)

812

LINKSVERTEIDIGER:

Spieler

Stimmen

1.

George Bello (LASK)

1.319

2.

Tae-Sok Lee (Austria)

582

3.

Benjamin Böckle (WSG)

536

RECHTES MITTELFELD:

Spieler

Stimmen

1.

Nikolaus Wurmbrand (Rapid)

1.015

2.

Tomi Horvat (Sturm)

956

3.

Moritz Wels (WSG)

563

ZENTRALES MITTELFELD:

Spieler

Stimmen

1.

Otar Kiteishvili (Sturm)

2.081

2.

Sascha Horvath (LASK)

1.018

3.

Valentino Müller (WSG)

915

LINKES MITTELFELD:

Spieler

Stimmen

1.

Kerim Alajbegovic (Salzburg)

2.345

2.

Thomas Sabitzer (WSG)

432

3.

Tochi Chukwuani (Sturm)

309

ANGRIFF:

Spieler

Stimmen

1.

Elias Havel (Hartberg)

2.520

2.

Moses Usor (LASK)

1.077

3.

Kingstone Mutandwa (Ried)

740

TRAINER:

Trainer

Stimmen

1.

Didi Kühbauer (WAC/LASK)

2.629

2.

Manfred Schmid (Hartberg)

291

3.

Maximilian Senft (Ried)

201

Die ältesten Bundesliga-Torschützen der letzten 50 Jahre

#20 - Mario Haas (SK Sturm Graz)
#19 - Premysl Bicovsky (VfB Mödling)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Bericht: Salzburg kann mit ÖFB-U17-Duo um Moser planen

Bericht: Salzburg kann mit ÖFB-U17-Duo um Moser planen

Bundesliga
Bis dahin soll der neue Rapid-Trainer feststehen

Bis dahin soll der neue Rapid-Trainer feststehen

Bundesliga
7
Rapid-Sportchef Katzer schreibt Meisterschaft noch nicht ab

Rapid-Sportchef Katzer schreibt Meisterschaft noch nicht ab

Bundesliga
15
Holt Sturm einen österreichischen Trainer zurück in die Liga?

Holt Sturm einen österreichischen Trainer zurück in die Liga?

Bundesliga
50
WSG-Protest gegen Wertung von Hartberg-Spiel abgewiesen

WSG-Protest gegen Wertung von Hartberg-Spiel abgewiesen

Bundesliga
38
SK Rapid offenbar an ÖFB-Legionär interessiert

SK Rapid offenbar an ÖFB-Legionär interessiert

Bundesliga
34
Alle Trainer des SK Sturm Graz seit Ivica Osim

Alle Trainer des SK Sturm Graz seit Ivica Osim

Bundesliga
12
Kommentare

Kommentare

Team der Herbstsaison Nikolas Polster Andres Andrade Kasper Jörgensen George Bello Aleksandar Dragovic Sascha Horvath Otar Kiteishvili Nikolaus Wurmbrand Kerim Alajbegovic Moses Usor Elias Havel Admiral Bundesliga Fußball