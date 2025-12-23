Das ist euer User-Team der Bundesliga-Herbstsaison 2025/26

So viele Stimmen wurden abgegeben:
TORHÜTER:
Spieler
Stimmen
1.
Nikolas Polster (WAC)
1.158
2.
Alexander Schlager (Salzburg)
665
3.
Lukas Jungwirth (LASK)
587
RECHTSVERTEIDIGER:
Spieler
Stimmen
1.
Kasper Jörgensen (LASK)
1.111
2.
Stefan Lainer (Salzburg)
842
3.
Reinhold Ranftl (Austria)
647
INNENVERTEIDIGER:
Spieler
Stimmen
1.
Andres Andrade (LASK)
1.235
2.
Aleksandar Dragovic (Austria)
1.005
3.
Dominik Baumgartner (WAC)
812
LINKSVERTEIDIGER:
Spieler
Stimmen
1.
George Bello (LASK)
1.319
2.
Tae-Sok Lee (Austria)
582
3.
Benjamin Böckle (WSG)
536
RECHTES MITTELFELD:
Spieler
Stimmen
1.
Nikolaus Wurmbrand (Rapid)
1.015
2.
Tomi Horvat (Sturm)
956
3.
Moritz Wels (WSG)
563
ZENTRALES MITTELFELD:
Spieler
Stimmen
1.
Otar Kiteishvili (Sturm)
2.081
2.
Sascha Horvath (LASK)
1.018
3.
Valentino Müller (WSG)
915
LINKES MITTELFELD:
Spieler
Stimmen
1.
Kerim Alajbegovic (Salzburg)
2.345
2.
Thomas Sabitzer (WSG)
432
3.
Tochi Chukwuani (Sturm)
309
ANGRIFF:
Spieler
Stimmen
1.
Elias Havel (Hartberg)
2.520
2.
Moses Usor (LASK)
1.077
3.
Kingstone Mutandwa (Ried)
740
TRAINER:
Trainer
Stimmen
1.
Didi Kühbauer (WAC/LASK)
2.629
2.
Manfred Schmid (Hartberg)
291
3.
Maximilian Senft (Ried)
201