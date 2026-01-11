NEWS

Transfer-Update: GAK winkt Geldregen

Während sich der GAK auf einen Abgang vorbereitet, wird ein Rapid-Stammspieler aus Deutschland beobachtet. Das Transfer-Update:

Der Samstag war auf dem Transfermarkt für die österreichischen Klubs ein ruhiger. Ein paar Entwicklungen sowie einen Transfer gibt es aber. 

LAOLA1 fasst wie immer die wichtigsten Entwicklungen zusammen:

ADMIRAL Bundesliga:

GAK winkt teuerster Transfer seit Neugründung >>>

Interesse an Wurmbrand aus Deutschland >>>

ADMIRAL 2. Liga:

Erwartungen nicht erfüllt: Offensivspieler verlässt Vienna >>>

ÖFB-Legionäre:

Deutscher Bundesligist angelt nach ÖFB-Keeper >>>

