Austria Wien startet mit Testspiel-Sieg ins neue Fußballjahr

Im ersten Testspiel des Jahres 2026 feiert die Wiener Austria einen souveränen 5:1-Erfolg über Regionalligst SR Donaufeld Wien.

Für die Tore der Helm-Elf sorgen Dominik Nisandzic (15.), Marko Raguz (19./E), Konstantin Aleksa (50.) sowie Johannes Eggestein, dem ein Doppelpack gelingt (61., 86.). Zwischenzeitlich kommt Donaufeld druch Luca Dellantonio (34.) zum Anschlusstreffer.

Austria-Cheftrainer Stephan Helm setzte in der Partie auch mehrfach auf Eigengewächse, unter anderem standen Dejan Radonjic, Aleksa Ilic, Philipp Maybach, Dominik Nisandzic sowie Sanel Saljic in der Startelf.

"Haben vieles ausprobiert"

"Es war ein gutes erstes Testspiel mit einem ordentlichen Ergebnis. Wir haben vieles ausprobiert, zahlreichen jungen Spielern Einsatzzeit gegeben und uns eine Vielzahl an Torchancen herausgespielt", resümierte Helm.

"Gleichzeitig hat uns die Partie auch aufgezeigt, in welchen Bereichen wir in den kommenden Wochen noch gezielt arbeiten müssen. Die erste Trainingswoche war intensiv, dank des neuen Kunstrasens in der Austria-Akademie können wir trotz der aktuellen Witterungen draußen am Platz trainieren", so der 42-Jährige.

Am 6. Februar startet er mit seinem Team gegen den FC Red Bull Salzburg in die Rückrunde der ADMIRAL Bundesliga. Davor stehen noch Testspiele gegen den FC Nordsjaelland, FK Teplice, Dunajska Streda sowie den GAK an.