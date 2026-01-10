Sturm-Konkurrent für Marco Grüll bei Werder Bremen im Anflug

Die Suche nach einem neuen Mittelstürmer hat beim deutschen Bundesligisten SV Werder Bremen wohl ein Ende gefunden.

Wie "Sky" berichtet, leihen die Norddeutschen den Serben Jovan Milosevic von Ligakonkurrent VfB Stuttgart bis Saisonende aus.

Der 20-Jährige war seit Jänner 2025 an Partizan Belgrad ausgeliehen, kehrt nun aber nach einem Jahr in Serbien - die beiden Klubs konnten sich nicht auf eine Fortsetzung des Engagements einigen - nach Baden-Württemberg zurück.

Für den serbischen Traditionsklub kam Milosevic in 30 Partien auf 19 Tore und fünf Assists, avancierte zudem zum Nationalspieler. Die Leihe an die Weser beinhaltet nach "Sky"-Informationen keine Kaufoption, wodurch er nach Saisonende fix nach Stuttgart zurückkehrt.

Saisonaus für Boniface

Durch die Ankunft des Serben bekommt ÖFB-Legionär Marco Grüll einen weiteren Konkurrenten im Sturmzentrum, wo der ehemalige Rapid-Kicker zuletzt - auch aus Personalnot - aufgeboten wurde. Er kommt bisher in 15 Einsätzen auf zwei Tore und eine Vorlage. Möglicherweise rotiert der 27-Jährige dadurch aber wieder auf seine Stammposition im linken Halbraum.

Leverkusen-Leihgabe Victor Boniface wird die Rückrunde indes verpassen - er unterzieht sich einer Knieoperation und steht Werder-Cheftrainer Horst Steffen damit nicht mehr zur Verfügung. Insgesamt war sein Leih-Wechsel zu den Norddeutschen nicht von Erfolg gekrönt, er blieb ohne Tor.