Interesse an Wurmbrand aus Deutschland

Der Rapid-Angreifer habe das Interesse eines Landsmanns auf sich gezogen.

Nikolaus Wurmbrand war im vergangenen Herbst einer der wenigen Lichtblicke beim SK Rapid.

Immerhin durfte der Flügelstürmer im Oktober im ÖFB-Nationalteam debütieren und traf dort auf Anhieb bei seinem Debüt. Für Rapid steuerte der mittlerweile 20-Jährige fünf Tore und sechs Assists in 27 Pflichtspielen bei.

Das dürfte auch einen Interessenten aus der deutschen Bundesliga auf den Plan gerufen haben. Wie "Sky" berichtet, dürfte sich die TSG Hoffenheim nach Wurmbrand erkundigt haben.

Kein Winter-Transfer

TSG-Geschäftsführer-Sport Andreas Schicker kennt den jungen Rapid-Angreifer selbstverständlich noch bestens aus seiner Zeit als Sturm-Graz-Sportchef.

Allerdings dürfte ein Transfer erst ab Sommer Thema werden. Wurmbrand möchte sich dem Vernehmen nach über ein weiteres Halbjahr beim SK Rapid für einen Kader-Platz bei der WM empfehlen.

