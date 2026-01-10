GAK winkt teuerster Transfer seit Neugründung

Der GAK bereitet sich auf den Abgang von Sadik Fofana vor.

Wie die "Kleine Zeitung" und die "Krone" übereinstimmend berichten, konnten sich die Grazer mit US Lecce auf eine Ablöse einigen. Fofana werde noch am Montag zum Medizincheck erwartet.

Laut der "Krone" dürfte Fofana zum teuersten Abgang seit der GAK-Neugründung werden. Der italienische Erstligist soll eine Summe im mittleren bis höheren sechsstelligen Bereich nach Graz überweisen.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselte erst im Jänner 2025 ablösefrei von Bayer Leverkusen zum GAK. Seitdem absolvierte der Nationalspieler Togos 30 Pflichtspiele für die "Rotjacken".