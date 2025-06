Sieben Leihspieler haben keinen Platz im Kader des GAK

Erst am letzten Spieltag konnte der GAK den Klassenerhalt fixieren. Damit der Traditionsverein in der kommenden Saison nicht ähnlich lange zittern muss, plant Dieter Elsneg, der sportliche Leiter der Grazer, einen größeren Kaderumbruch.

Während Marco Perchtold (Karriereende) und Milos Jovicic (Vertragsende) bereits verabschiedet wurden, ist jetzt auch eine Entscheidung in Hinblick auf die Zukunft der Leihspieler gefallen.

Keiner jener Spieler, die den Klub leihweise verlassen haben, findet Platz im Kader der Kampfmannschaft für die kommende Saison.

Lang "spielt keine Rolle mehr"

Bei Yannick Oberleitner, der die Saison leihweise beim SKU Amstetten verbracht hat, steht eine erneute Leihe im Raum. "Er hat eine tolle Saison gespielt und es wird noch Gespräche mit ihm geben, in welche Richtung es dann geht", teilt Elsneg der "Krone" mit.

Michael Lang, der in der Rückrunde leihweise für die Kapfenberger SV auflief, hat keine Zukunft beim Klub. Der 26-jährige Grazer hat sich in der Hinrunde als GAK-Kaderspieler zu viele Aussetzer geleistet. "Wir werden eine Lösung finden. Michi spielt in unseren Planungen aber keine Rolle mehr", stellt Elsneg unmissverständlich klar.

Zaizen-Abgang bereits beschlossen

Für Juri Kirchmayr, der an den ASK Voitsberg ausgeliehen war, dort jedoch nicht zum Einsatz kam, wird eine Möglichkeit gesucht, "wo er zu mehr Spielzeit kommt". Mit Atsushi Zaizen hat ein weiterer Voitsberg-Leihspieler überhaupt keine Zukunft beim GAK. Sein Abgang ist bereits beschlossene Sache.

Moritz Eder, der seit der Rückrunde leihweise in Salzburg kickt, befindet sich mit dem SV Austria Salzburg noch mittendrin im Aufstiegskampf. Sollte der Traditionsverein den Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga schaffen, gilt ein Verbleib des Außenverteidigers als wahrscheinlich. "Moritz spielt eine sehr gute Halbsaison. Wir sind in guten Gesprächen mit der Austria, dass er beim Aufstieg weiterhin dort bleibt", bestätigt Elsneg der "Krone".

Martin Murg und Sebastian Jost, die die abgelaufene Saison leihweise beim SC Weiz verbrachten, sollen in der Regionalliga weitere Spielminuten sammeln.