Verlängerungen: GAK bindet Duo für zwei weitere Jahre

Der GAK hat die Verträge von Torhüter Christoph Nicht und Mittelfeldspieler Thomas Schiestl jeweils um zwei weitere Jahre bis 2027 verlängert.

Schiestl war im Sommer 2022 vom FC Liefering zu den Grazern gewechselt. Beim GAK absolvierte der 22-jährige Mittelfeldspieler in der Saison 2024/25 seine ersten Bundesliga-Minuten.

"Schiesti hat in seinen ersten Bundesligaeinsätzen auf einer für ihn neuen Position sehr starke Leistungen gezeigt. Eine Sprunggelenksverletzung mit größeren Schmerzen hat ihn zwar in den letzten Wochen leider etwas zurückgeworfen, aber wir sehen in ihm sehr großes Potenzial und freuen uns, dass er auch in der kommenden Saison Teil der GAK-Familie bleibt", sagt Sportdirektor Dieter Elsneg.

"Großer Mehrwert für das gesamte Mannschaftsgefüge"

Keeper Nicht hatte sich den Steirern in der Saison 2019/20 angeschlossen, zuletzt bekleidete er hinter Florian Wiegele und Jakob Meierhofer die Rolle des dritten Torhüters. Das Bundesliga-Debüt des 31-Jährigen steht noch aus.

"Nichti ist ein absoluter Teamplayer, der in seiner Rolle als dritter Torwart extrem wichtig für die ersten beiden Goalies ist. Mit seiner Erfahrung, Disziplin und seinem Teamgeist bringt er außerdem einen großen Mehrwert für das gesamte Mannschaftsgefüge mit", hält Sportchef Elsneg fest.

