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Altach gibt Veränderungen im Trainerteam bekannt

Cheftrainer Ognjen Zaric bekommt nach dem Abgang von Atdhe Nuhiu Verstärkung.

Altach gibt Veränderungen im Trainerteam bekannt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SCR Altach stellt sein Trainerteam für die anstehende Saison in der ADMIRAL Bundesliga neu auf!

Sowohl auf der Position des Co-Trainers als auch bei der des Athletiktrainers gibt es Neuzugänge, wie der Klub am Freitag mitteilt. Cheftrainer bleibt natürlich Ognjen Zaric, dem laut "Sky" sogar eine Vertragsverlängerung bis 2028 winkt (Alle Infos >>>).

Neuer Co-Trainer aus Winterthur

Nach dem Abgang von Atdhe Nuhiu wird Joel Untersee neuer Assistenztrainer von Zaric. Der Ex-Profi war zuletzt beim FC Winterthur, dem Ex-Klub von Zaric aktiv. Als Verteidiger kickte er unter anderem in der Schweiz, in Italien und in Finnland.

Neben Untersee wird Louis Mahop weiterhin Co-Trainer bleiben.

Neuer Athletiktrainer wird Nils Brendel. Der 30-Jährige kommt aus der dritten deutschen Liga von Erzgebirge Aue. Er ersetzt Christoph Zellner, der den Lockrufen von Fabio Ingolitsch folgte, zum SK Sturm Graz wechselte und dort Performance Manager wird.

Canadi, Klose & Co.: Die Altach-Trainer der letzten 20 Jahre

Hans-Jürgen Trittinger
Michael Streiter

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