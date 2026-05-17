Trotz Abstieg: Bleibt Blau-Weiß-Coach Köllner in Linz?

Gäbe es eine Michael-Köllner-Tabelle, der FC Blau-Weiß Linz wäre nicht aus der ADMIRAL Bundesliga abgestiegen.

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Seit der Übernahme des Bayern an der blau-weißen Seitenlinie zu Jahresbeginn traten die Stahlstädter körperlich merklich verbessert auf, legten zumindest auf heimischem Boden viele starke Auftritte hin und wiesen so im Frühjahr eine bessere Bilanz als der eine oder andere Kontrahent auf.

"Trägt ganz klar die Handschrift vom Michi"

Bei einem Klassenerhalt hätte sich Köllners Vertrag automatisch verlängert, so läuft er nun aus. Eine weitere Zusammenarbeit sei dennoch denkbar, heißt es von Seiten der blau-weißen Funktionäre.

"Alle, die den Michi kennengelernt haben, würden ihm zu 100 Prozent zutrauen, dass er nächstes Jahr die Mannschaft sportlich so hinstellt, dass sie performen kann", stellt Sportdirektor Christoph Schösswendter klar. Der deutlich verbesserte blau-weiße Auftritt im Frühjahr "trägt ganz klar die Handschrift vom Michi".

Über eine Verlängerung des nun auslaufenden Arbeitspapiers "muss man sehr konkret reden - falls es für ihn überhaupt ein Thema ist", so der Sportdirektor weiters.

Das sagt Köllner

Ist es für Sie denn ein Thema, Herr Köllner?

"Im ersten Moment habe ich keinen Schädel dafür, mich mit solchen Themen zu beschäftigen", so der 56-Jährige unmittelbar nach dem Abstieg deutlich.

Nun gehe es darum, zu analysieren, "was das Beste für einen persönlich, aber vor allem das Beste für den Verein ist".

Köllner macht am Samstag äußerst glaubhaft deutlich, wie schwer ihn der blau-weiße Abstieg trifft. Dass seine Spieler nicht für die harte Arbeit im Frühjahr belohnt wurden, sei ein "Stich ins Herz".

Köllner sichtlich getroffen