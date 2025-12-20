NEWS

Salzburgs Alajbegovic: "Leverkusen wird die Klausel aktivieren"

Der Bosnier heizt in einem Interview Gerüchte über einen möglichen Abgang im Sommer an.

Es wird immer wahrscheinlicher, dass Kerim Alajbegovic Red Bull Salzburg bereits im Sommer wieder verlässt.

Der 18-jährige Bosnier sagte kürzlich in einem Interview mit dem bosnischen Fernsehsender: "Ich bleibe bis zum Sommer in Salzburg. Bayer Leverkusen wird wahrscheinlich die Rückkaufklausel aktivieren, aber es wird sich zeigen, ob sie mich gleich weiterverkaufen."

Die Rückkaufklausel soll bei acht Millionen Euro liegen. Erst vor einem halben Jahr kam Alajbegovic für zwei Millionen Euro nach Salzburg. Im Herbst gelangen ihm bei den "Bullen" in 26 Einsätzen acht Tore und eine Vorlage.

Top-Klubs stehen Schlange

Sollte Leverkusen den Offensivspieler bei einer Rückkehr gleich weiterverkaufen wollen, würde es kein Problem sein, einen neuen Abnehmer zu finden.

Mit dem FC Porto, FC Chelsea und Real Madrid zeigten in den vergangenen Wochen gleich mehrere absolute Top-Klubs Interesse am sechsfachen bosnischen Nationalspieler.

