Das ist die Jahrestabelle 2025 der Österreichischen Bundesliga

Das Fußballjahr 2025 in der ADMIRAL Bundesliga ist vorbei, die Jahresbilanz ist da!

Es war ein denkwürdiges Jahr für die Teams der höchsten österreichischen Spielklasse. Bis zur letzten Minute kämpften in der abgelaufenen Saison drei Teams um die Meisterschaft. Am Ende krönte sich der SK Sturm Graz zum zweiten Mal in Folge zum Meister.

Mit der SV Ried ist zudem ein dritter Klub aus Oberösterreich in die Bundesliga aufgestiegen, gleichzeitig musste SK Austria Klagenfurt nach drei Jahren den Schritt zurück in die ADMIRAL 2. Liga antreten.

LAOLA1 hat nun die Jahrestabelle der heimischen Liga ausgewertet. Dabei ist zu erwähnen, dass es statistische Unschärfen zu beachten gilt. Absteiger Klagenfurt und Aufsteiger Ried haben, ob der unterschiedlichen Ligazugehörigkeit deutlich weniger Spiele absolviert, als der Rest. Trotzdem haben die Innviertler in 17 Spielen mehr Punkte geholt als ein Ligarivale in 33 Spielen.

Hinzu kommt, dass Teams aus der Meistergruppe des Frühjahrs - Sturm, Salzburg, Austria, WAC, Rapid und BW Linz - über einen Teil des Jahres vermeintlich schwierigere Gegner zu bespielen hatten als jene Mannschaften, die in der Quali-Gruppe angetreten sind.

Bei Punktegleichheit gilt zudem die übliche Regelung: Direktes Duell vor Torverhältnis.

Die Jahrestabelle der ADMIRAL Bundesliga 2025: