Das ist die Jahrestabelle 2025 der Österreichischen Bundesliga

Platz
Verein
Spiele
Siege
Remis
Niederlagen
Tordiff.
Punkte
1.
Red Bull Salzburg
33
18
9
6
63:38
63
2.
LASK Linz
33
19
6
8
51:31
63
3.
SK Sturm Graz
33
17
4
12
54:46
55
4.
Wolfsberger AC
33
15
8
10
54:36
53
5.
FK Austria Wien
33
16
5
12
46:44
53
6.
TSV Hartberg
33
13
11
9
46:40
50
7.
SK Rapid
33
12
5
16
44:48
41
8.
SCR Altach
33
8
13
12
34:41
37
9.
WSG Tirol
33
8
11
14
45:55
35
10.
GAK
33
6
13
14
30:50
31
11.
SV Ried
17
8
2
7
23:23
26
12.
Blau-Weiß Linz
33
7
5
21
32:53
26
13.
Austria Klagenfurt
16
2
6
8
19:35
12
