Das ist die Jahrestabelle 2025 der Österreichischen Bundesliga

Wer krönt sich zum Jahresmeister? Wer landet in den Top 3 und welches Team hat am wenigsten gepunktet? So sieht die Tabelle im Kalenderjahr 2025 aus.

Das ist die Jahrestabelle 2025 der Österreichischen Bundesliga Foto: © GEPA
Das Fußballjahr 2025 in der ADMIRAL Bundesliga ist vorbei, die Jahresbilanz ist da!

Es war ein denkwürdiges Jahr für die Teams der höchsten österreichischen Spielklasse. Bis zur letzten Minute kämpften in der abgelaufenen Saison drei Teams um die Meisterschaft. Am Ende krönte sich der SK Sturm Graz zum zweiten Mal in Folge zum Meister.

Mit der SV Ried ist zudem ein dritter Klub aus Oberösterreich in die Bundesliga aufgestiegen, gleichzeitig musste SK Austria Klagenfurt nach drei Jahren den Schritt zurück in die ADMIRAL 2. Liga antreten.

LAOLA1 hat nun die Jahrestabelle der heimischen Liga ausgewertet. Dabei ist zu erwähnen, dass es statistische Unschärfen zu beachten gilt. Absteiger Klagenfurt und Aufsteiger Ried haben, ob der unterschiedlichen Ligazugehörigkeit deutlich weniger Spiele absolviert, als der Rest. Trotzdem haben die Innviertler in 17 Spielen mehr Punkte geholt als ein Ligarivale in 33 Spielen.

Hinzu kommt, dass Teams aus der Meistergruppe des Frühjahrs - Sturm, Salzburg, Austria, WAC, Rapid und BW Linz - über einen Teil des Jahres vermeintlich schwierigere Gegner zu bespielen hatten als jene Mannschaften, die in der Quali-Gruppe angetreten sind.

Bei Punktegleichheit gilt zudem die übliche Regelung: Direktes Duell vor Torverhältnis.

Die Jahrestabelle der ADMIRAL Bundesliga 2025:

Platz

Verein

Spiele

Siege

Remis

Niederlagen

Tordiff.

Punkte

1.

Red Bull Salzburg

33

18

9

6

63:38

63

2.

LASK Linz

33

19

6

8

51:31

63

3.

SK Sturm Graz

33

17

4

12

54:46

55

4.

Wolfsberger AC

33

15

8

10

54:36

53

5.

FK Austria Wien

33

16

5

12

46:44

53

6.

TSV Hartberg

33

13

11

9

46:40

50

7.

SK Rapid

33

12

5

16

44:48

41

8.

SCR Altach

33

8

13

12

34:41

37

9.

WSG Tirol

33

8

11

14

45:55

35

10.

GAK

33

6

13

14

30:50

31

11.

SV Ried

17

8

2

7

23:23

26

12.

Blau-Weiß Linz

33

7

5

21

32:53

26

13.

Austria Klagenfurt

16

2

6

8

19:35

12

