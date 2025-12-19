Leipzig will gegen Leverkusen Nummer-zwei-Status behaupten

In der deutschen Fußball-Bundesliga geht am Wochenende die 15. und letzte Runde im Kalenderjahr 2025 über die Bühne.

Das Spitzenspiel steigt Samstagabend (18.30 Uhr im Live-Ticker>>>) in Leipzig zwischen dem Ligazweiten RB und dem -Vierten Bayer Leverkusen.

In Stuttgart treffen davor (15.30) mit dem VfB und der TSG Hoffenheim zwei Liganachbarn aufeinander, die den Top 4 auf den Fersen sind. Den Jahreskehraus bestreiten am Sonntag (17.30) Heidenheim und Tabellenführer Bayern München.

Bayern ohne Laimer

Beim deutschen Rekordmeister ist Konrad Laimer bereits in der kurzen, dreiwöchigen Weihnachtspause. Der Salzburger fehlt wegen einer Gelb-Sperre in Heidenheim.

Der FC Bayern hat in der Tabelle komfortable neun Zähler Vorsprung auf Leipzig, das seinerseits mit dem ÖFB-Trio Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald gegen Leverkusen einen Drei-Punkte-Vorsprung gegenüber der Werkself verteidigt.

"Das wird ein absolutes Topspiel. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die gerne nach vorne spielen. Wir wollen uns von den Fans gut verabschieden", meinte RB-Coach Ole Werner, der erster Bayern-Verfolger bleiben möchte.

Hoffenheim will in Derby anschreiben

Christian Ilzers Hoffenheim gastiert indes in Stuttgart, die beiden Clubs liegen sowohl tabellarisch als auch geografisch nah beieinander: Der Liga-Fünfte TSG hat zum Sechsten nur eine 85 km lange Anreise.

"Es ist ein würdiger Abschluss vor der Spielpause. Dass wir sagen können, gegen den VfB Stuttgart ein Spiel auf Augenhöhe zu haben, zeigt schon, wie weit wir gekommen sind", sagte Coach Ilzer nach einem starken Herbst.

Siege der Hoffenheimer in dem Derby waren zuletzt aber rar gesät, in den letzten elf Duellen gab es nur zwei Erfolge, aber auch nur drei Niederlagen.