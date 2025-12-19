NEWS

Leverkusen-Spieler muss vorzeitig zu ManCity zurück

Die Leihe des jungen Argentiniers wird abgebrochen.

Leverkusen-Spieler muss vorzeitig zu ManCity zurück Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Claudio Echeverri wurde im vergangenen Sommer von Manchester City an Bayer Leverkusen verliehen.

Die Hoffnung der "Skyblues" war, dass das argentinische Talent in der deutschen Bundesliga mehr Spielzeit sammeln kann. Allerdings kam Echeverri bei Leverkusen wettbewerbsübergreifend nur auf elf Einsätze, wovon er gerade mal drei von Beginn an bestritt.

Da der 19-jährige Offensivspieler weniger als die Hälfte der möglichen Einsätze bestritt, nutzen die "Cityzens" nun eine Klausel, die eigentlich bis kommenden Sommer laufende Leihe vorzeitig abzubrechen.

City sucht neuen Abnehmer

Echeverri sorgte bei U17-Weltmeisterschaft 2023 mit fünf Toren für Furore, anschließend wechselte er für 18,5 Millionen Euro von River Plate nach Manchester.

Da die Aussicht auf mehr Spielzeit in Manchester nicht unbedingt größer geworden ist, steht laut "transfermarkt" nun eine Leihe zu seinem Jugendklub im Raum.

Die teuersten Wintertransfers aller Zeiten

#14 - Nico Gonzalez - 60 Millionen Euro
#14 - Fernando Torres - 60 Millionen Euro

Slideshow starten

19 Bilder

Mehr zum Thema

Leipzig will gegen Leverkusen Nummer-zwei-Status behaupten

Leipzig will gegen Leverkusen Nummer-zwei-Status behaupten

Deutsche Bundesliga
Kevin Kampl legt zumindest eine Karriere-Pause ein

Kevin Kampl legt zumindest eine Karriere-Pause ein

Deutsche Bundesliga
Der wertvollste 17-Jährige der Welt spielt bei Bayern

Der wertvollste 17-Jährige der Welt spielt bei Bayern

Deutsche Bundesliga
3
Geringere Bezüge: Bayern-Stammspieler vor Verlängerung

Geringere Bezüge: Bayern-Stammspieler vor Verlängerung

Deutsche Bundesliga
3
Schlager-Verlängerung bei RB? Das sagt Teamkollege Seiwald

Schlager-Verlängerung bei RB? Das sagt Teamkollege Seiwald

Deutsche Bundesliga
Rapid, Sturm und LASK wohl an ÖFB-Talent dran

Rapid, Sturm und LASK wohl an ÖFB-Talent dran

Deutsche Bundesliga
8
Vorzeitiger Guardiola-Abschied? ManCity hat einen Top-Kandidaten

Vorzeitiger Guardiola-Abschied? ManCity hat einen Top-Kandidaten

Premier League
3
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Claudio Echeverri Manchester City River Plate Bayer 04 Leverkusen