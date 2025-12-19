Leverkusen-Spieler muss vorzeitig zu ManCity zurück

Claudio Echeverri wurde im vergangenen Sommer von Manchester City an Bayer Leverkusen verliehen.

Die Hoffnung der "Skyblues" war, dass das argentinische Talent in der deutschen Bundesliga mehr Spielzeit sammeln kann. Allerdings kam Echeverri bei Leverkusen wettbewerbsübergreifend nur auf elf Einsätze, wovon er gerade mal drei von Beginn an bestritt.

Da der 19-jährige Offensivspieler weniger als die Hälfte der möglichen Einsätze bestritt, nutzen die "Cityzens" nun eine Klausel, die eigentlich bis kommenden Sommer laufende Leihe vorzeitig abzubrechen.

City sucht neuen Abnehmer

Echeverri sorgte bei U17-Weltmeisterschaft 2023 mit fünf Toren für Furore, anschließend wechselte er für 18,5 Millionen Euro von River Plate nach Manchester.

Da die Aussicht auf mehr Spielzeit in Manchester nicht unbedingt größer geworden ist, steht laut "transfermarkt" nun eine Leihe zu seinem Jugendklub im Raum.