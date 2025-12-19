Trabzonspor’un transferi için uzun süredir yoğun mesai harcadığı Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. Wolfsberger AC’nin oyuncu için talep ettiği bonservisin çift haneli rakamlar olduğu ifade ediliyor. pic.twitter.com/G3IGeipngH— Puskas Sports (@PuskaSports) December 14, 2025
Türkischer Topklub soll im Nwaiwu-Poker mitmischen
Der Wolfsberger AC soll sich vor Anfragen für den 22-jährigen Nigerianer kaum retten können. Auch ein Transfer in die Süper Lig gilt als Option.
Der Transferpoker um WAC-Abwehrspieler Chibuike Nwaiwu nimmt weiter Fahrt auf.
Nachdem kürzlich das Interesse mehrerer namhafter Ligue-1-Klubs publik wurde (zum Nachlesen >>>), ist nun ein weiteres Gerücht um den 22-jährigen Nigerianer aufgetaucht. Laut dem türkischen Medium "Puskas Sports" soll sich Trabzonspor intensiv um Nwaiwu bemühen.
Das Scoutingteam des Süper-Lig-Klubs soll den 22-jährigen Nigerianer schon seit geraumer Zeit beobachten, im Winter könnte der Klub einen Vorstoß wagen. Laut dem türkischen Medium "Taka Gazete" soll der Wolfsberger AC eine Ablösesumme in Höhe von 10 Millionen Euro fordern.