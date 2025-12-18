Rapid, Sturm und LASK wohl an ÖFB-Talent dran

Läuft ÖFB-Talent Christopher Olivier künftig in der ADMIRAL Bundesliga auf?

Wie "Sky Sport Austria" berichtet, sind der SK Rapid, der SK Sturm Graz und der LASK an einer Verpflichtung des 19-Jährigen interessiert. Die Hütteldorfer sollen bereits im Sommer dieses Jahres bei Olivier angeklopft haben.

ÖFB-Juwel erteilte Rapid wohl Absage >>>

ÖFB-U21-Debüt im Oktober

Der Vorarlberger spielt seit 2022 beim VfB Stuttgart. Aktuell läuft er für die zweite Mannschaft in der 3. Liga auf. Dort kommt er regelmäßig zum Einsatz. Im Oktober debütierte er in der EM-Qualifikation für Österreichs U21-Nationalmannschaft.

Laut "Sky" soll Olivier – sollte ein passendes Angebot vorliegen – über einen Winterwechsel nachdenken. Sein Ziel soll ein Transfer innerhalb Deutschlands sein. Die Stuttgarter sollen jedenfalls mit einem Abgang im Sommer planen.

Längere Pause nach einem Knöchelbruch

Der Rechtsverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, sammelte bereits 2024 erste Minuten in der 3. Liga. Im November desselben Jahres zog er sich bei einem Spiel der ÖFB-U19 einen Knöchelbruch zu und musste mehrere Monate pausieren.

Noch vor der Verletzung wurde Olivier mit einem Wechsel zum FC Red Bull Salzburg in Verbindung gebracht. Er verlängerte dann allerdings seinen Vertrag in Stuttgart. Laut "Sky" ist er noch bis 2028 an den VfB gebunden.

Wie die "Kronen Zeitung" vor etwa einem Monat berichtete, sollen die Salzburger immer noch Interesse an einer Verpflichtung von Olivier haben.