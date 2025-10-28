NEWS

Salzburg-Juwel im Visier von englischen Topklubs

Der Klub-WM-Sieger soll an einen Youngster aus der Mozartstadt denken. Weiters wird ein EL-Gegner der Salzburger mit ihm in Verbindung gebracht.

Seit Sommer 2025 steht Kerim Alajbegovic beim FC Red Bull Salzburg unter Vertrag. Der junge Bosnier gilt als einer der Lichtblicke in der aktuellen Saison der Mozartstädter.

Mit gerade einmal 18 Jahren zeigt der Offensivspieler in der ADMIRAL Bundesliga immer wieder sein großes Potential. Das ruft auch mögliche Interessenten auf den Plan. Laut "Sky"-Journalist Ben Heckner beobachten die englischen Topklubs Chelsea und Manchester United die Situation rund um den Bosnier.

Auch Porto ist interessiert

Neben dem Klub-WM-Sieger und dem EL-Finalisten soll sich auch der FC Porto mit dem Talent beschäftigen. Die Portugiesen gastierten zum EL-Auftakt in Wals-Siezenheim und gewannen gegen den FC Salzburg mit 1:0.

Weiters besitze Bayer Leverkusen eine Rückkaufoption. Alajbegovic wechselte laut "transfermarkt" für zwei Millionen Euro im Sommer aus Leverkusen an die Salzach.

