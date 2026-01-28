NEWS

Marcus Mann: "Österreichs Liga muss sich nicht klein machen"

In einer Ansakonferenz Spezial stellt sich Red Bull Salzburgs neuer Sportdirektor vor. Marcus Mann über seine Einarbeitung, junge Spieler und das Frühjahr:

Johannes Bauer
Das Jahr 2025 endete für den FC Red Bull Salzburg mit einer richtungsweisenden Entscheidung: Jener, wer die Verantwortung über die Sportagenden übertragen bekommt.

Der gefundene Mann trägt den Vornamen Marcus: Marcus Mann übersiedelte von Hannover 96 in die Mozartstadt, konnte sich schon im Trainingslager mit seinem Kader vertraut machen und darüber hinaus mit dem Verkauf von Petar Ratkov und der Verlängerung von Top-Talent Johannes Moser erste Duftmarken seiner Tätigkeit setzen.

In einer "Ansakonferenz Spezial" spricht LAOLA1-Redakteur Johannes Bauer mit Mann über die ersten Wochen seiner Tätigkeit:

22

