Lockt Marcel Koller einen Austria-Verteidiger in die Schweiz?

Eigentlich war der Transfer von Philipp Wiesinger zur Wiener Austria für die Young Violets geplant. Der LASK-Neuzugang hätte die Youngsters des Klubs in der Regionalliga Ost als Führungsspieler helfen sollen.

Fast zwei Jahre später blieb es allerdings bei gerade einmal einem Einsatz für die Zweiergarnitur. Wiesinger setzte sich bei den Profis durch, kam in knapp zwei Saisonen 52 Mal für die erste Mannschaft zum Zug.

Wechsel zu Koller?

Der Vertrag des Salzburgers läuft im Sommer aus, entsprechend interessant ist Wiesinger auch für andere Klubs.

Wie das Schweizer Medium "4-4-2.ch" schreibt, beobachtet der FC Zürich die Situation rundum den 31-Jährigen genau. Dort übernimmt ab Sommer Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller das Cheftraineramt. Für Wiesinger würde sich die Chance bieten, erstmals in seiner Karriere im Ausland aktiv zu sein.

Mit Valon Berisha (LASK) schlugen die Zürcher bereits im vergangenen Winter schon einmal in der ADMIRAL Bundesliga zu.

Austria will verlängern

Ein Abgang Wiesingers vom Verteilerkreis ist allerdings alles andere als besiegelt, die Favoritner interessieren sich für eine Vertragsverlängerung.

Der Verteidiger spielte einst sogar im ÖFB-Nationalteam, unter Koller-Nachfolger Franco Foda machte er im November 2020 sein einziges Länderspiel. Beim 3:0-Erfolg über Luxemburg gelang dem Salzburger sogar ein Treffer.