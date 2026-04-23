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Aus Venezuela! Red Bull Salzburg verpflichtet jungen Angreifer

Die "Bullen" sichern sich die Dienste eines 18-Jährigen. Der Youngster war bei der U17-WM im Winter für sein Land im Einsatz.

Aus Venezuela! Red Bull Salzburg verpflichtet jungen Angreifer Foto: © FC Red Bull Salzburg
Textquelle: © LAOLA1
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Red Bull Salzburg gibt die Verpflichtung eines jungen Offensivtalents aus Venezuela bekannt.

Yerwin Sulburan wechselt im Sommer an die Salzach, der 18-jährige Offensivspieler kommt vom venezolanischen Erstligisten Monagas SC und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2031.

Der Nachwuchs-Nationalspieler war bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar für sein Land dabei und schied nach dem Gruppensieg im Sechzehntelfinale aus.

Zunächst soll Sulburan als Kooperationsspieler beim FC Liefering Einsatzminuten sammeln.

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