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Aus Venezuela! Red Bull Salzburg verpflichtet jungen Angreifer
Die "Bullen" sichern sich die Dienste eines 18-Jährigen. Der Youngster war bei der U17-WM im Winter für sein Land im Einsatz.
Red Bull Salzburg gibt die Verpflichtung eines jungen Offensivtalents aus Venezuela bekannt.
Yerwin Sulburan wechselt im Sommer an die Salzach, der 18-jährige Offensivspieler kommt vom venezolanischen Erstligisten Monagas SC und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2031.
Der Nachwuchs-Nationalspieler war bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar für sein Land dabei und schied nach dem Gruppensieg im Sechzehntelfinale aus.
Zunächst soll Sulburan als Kooperationsspieler beim FC Liefering Einsatzminuten sammeln.