Aus Venezuela! Red Bull Salzburg verpflichtet jungen Angreifer

Red Bull Salzburg gibt die Verpflichtung eines jungen Offensivtalents aus Venezuela bekannt.

Yerwin Sulburan wechselt im Sommer an die Salzach, der 18-jährige Offensivspieler kommt vom venezolanischen Erstligisten Monagas SC und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2031.

Der Nachwuchs-Nationalspieler war bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar für sein Land dabei und schied nach dem Gruppensieg im Sechzehntelfinale aus.

Zunächst soll Sulburan als Kooperationsspieler beim FC Liefering Einsatzminuten sammeln.