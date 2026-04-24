Deshalb ist Red Bull Salzburg kein Meisterkandidat

Der FC Red Bull Salzburg hat wieder in die Spur gefunden.

In der englischen Woche gab es zwei Siege gegen die Wiener Austria, womit sich die Elf von Daniel Beichler wieder an Tabellenführer Sturm heranpirschte.

Damit hat man es selbst in der Hand: Mit vier Siegen in den letzten vier Runden wäre der erste Meistertitel seit 2022/23 fix. Experte Simon Urhofer sieht die "Bullen" aber nicht als Meisterkandidaten.

Deshalb ist Salzburg kein Titelkandidat: