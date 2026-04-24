Red Bull Salzburg präsentiert serbisches Toptalent

Der FC Red Bull Salzburg verpflichtet Filip Matijasevic (18) vom serbischen Erstligisten FK Cukaricki.

Der Offensiv-Mann unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Ab Sommer steht er im Profikader der Salzburger, kann aber auch als Kooperationsspieler für den FC Liefering eingesetzt werden.

Erfahrung im Profifußball

Bereits mit 16 Jahren debütierte er im serbischen Oberhaus. In der laufenden Saison absolvierte der offensive Mittelfeldspieler bisher 28 Spiele in der Super Liga Srbije.

"Wir freuen uns, dass wir mit Filip Matijasevic einen weiteren talentierten Spieler nach Salzburg holen konnten, dessen Weg wir schon seit längerer Zeit verfolgt haben", so Sportchef Marcus Mann, der dem Serben die nötige Eingewöhnungszeit geben will.

"Ich freue mich sehr, ab Sommer Teil des FC Red Bull Salzburg zu sein. Der Klub ist bekannt für seine gute Arbeit mit jungen Spielern. Diese Chance möchte ich nutzen und werde alles dafür geben, dort möglichst schnell den Anschluss zu schaffen und mit meinem neuen Team erfolgreich zu sein", wird der Spieler zitiert.