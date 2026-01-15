Salzburg feiert Testerfolg gegen Arnautovic und Roter Stern
Eine Woche vor dem Europa-League-Spiel gegen Basel können die "Bullen" einen verdienten Sieg feiern.
Im dritten Testspiel dieser Wintervorbereitung feiert der FC Red Bull Salzburg den ersten Sieg.
Die "Bullen" gewinnen beim Test in Antalya gegen Roter Stern Belgrad und Marko Arnautovic mit 2:0. Für die Treffer sorgten Rade Krunic durch ein Eigentor (11.) und Edmund Baidoo (29.).
Arnautovic und sein Team können nur für wenige gefährliche Aktionen sorgen. Der ÖFB-Rekordtorschütze spielt bei den Serben bis zur 54. Minute.
Für die Salzburger ist der Sieg eine gelungene Generalprobe für das Europa-League-Spiel in einer Woche gegen den FC Basel (Donnerstag ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>).
Aufstellung von Salzburg: Schlager (61. Hamzic); Trummer, Gadou (81. Zabransky), Rasmussen (81. Chase), Krätzig; Diabate (70. Diambou), Yeo (70. Lukic), Kitano (61. Kjaergaard), Alajbegovic (61. Onisiwo); Badioo (70. Aguilar), Konate (46. Bischoff)