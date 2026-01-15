NEWS

Salzburg feiert Testerfolg gegen Arnautovic und Roter Stern

Eine Woche vor dem Europa-League-Spiel gegen Basel können die "Bullen" einen verdienten Sieg feiern.

Salzburg feiert Testerfolg gegen Arnautovic und Roter Stern Foto: © GEPA
Im dritten Testspiel dieser Wintervorbereitung feiert der FC Red Bull Salzburg den ersten Sieg.

Die "Bullen" gewinnen beim Test in Antalya gegen Roter Stern Belgrad und Marko Arnautovic mit 2:0. Für die Treffer sorgten Rade Krunic durch ein Eigentor (11.) und Edmund Baidoo (29.).

Arnautovic und sein Team können nur für wenige gefährliche Aktionen sorgen. Der ÖFB-Rekordtorschütze spielt bei den Serben bis zur 54. Minute.

Für die Salzburger ist der Sieg eine gelungene Generalprobe für das Europa-League-Spiel in einer Woche gegen den FC Basel (Donnerstag ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Aufstellung von Salzburg: Schlager (61. Hamzic); Trummer, Gadou (81. Zabransky), Rasmussen (81. Chase), Krätzig; Diabate (70. Diambou), Yeo (70. Lukic), Kitano (61. Kjaergaard), Alajbegovic (61. Onisiwo); Badioo (70. Aguilar), Konate (46. Bischoff)

