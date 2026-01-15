Der LASK gewinnt das erste von zwei Testspielen am Donnerstag in Belek gegen ZSKA Sofia mit 2:1. Ab 13 Uhr (im LIVE-Stream >>>) findet dann noch das Spiel gegen Jagiellonia Bialystok statt.

Gegen den bulgarischen Erstligisten und aktuellen Tabellenzweiten Sofia sorgen Maximilian Entrup (36.) und Lukas Kacavenda (39.) mit ihren Treffern für den Unterschied.

Aufstellung LASK: Schützenauer; Coulibaly, Kebe, Balde, Flecker, Lang, Adeshina, Michael, Kacavenda, Perovic, Entrup