NEWS

LASK gewinnt ersten von zwei Tests zum Trainingslager-Abschluss

Die Stahlstädter setzen sich gegen ZSKA Sofia durch. Am Nachmittag geht es dann noch gegen Jagiellonia Bialystok.

LASK gewinnt ersten von zwei Tests zum Trainingslager-Abschluss Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der LASK gewinnt das erste von zwei Testspielen am Donnerstag in Belek gegen ZSKA Sofia mit 2:1. Ab 13 Uhr (im LIVE-Stream >>>) findet dann noch das Spiel gegen Jagiellonia Bialystok statt.

Gegen den bulgarischen Erstligisten und aktuellen Tabellenzweiten Sofia sorgen Maximilian Entrup (36.) und Lukas Kacavenda (39.) mit ihren Treffern für den Unterschied.

Aufstellung LASK: Schützenauer; Coulibaly, Kebe, Balde, Flecker, Lang, Adeshina, Michael, Kacavenda, Perovic, Entrup

Die besten Bundesliga-Choreos 2025

SK Rapid

Slideshow starten

82 Bilder

Mehr zum Thema

Testspiel im LIVE-Stream: LASK - ZSKA Sofia

Testspiel im LIVE-Stream: LASK - ZSKA Sofia

Bundesliga
6
XL-Test zwischen Sturm und Kopenhagen endet ohne Sieger

XL-Test zwischen Sturm und Kopenhagen endet ohne Sieger

Bundesliga
Konkurrenz für Jonas Auer: Neue Position für Rapid-Neuzugang

Konkurrenz für Jonas Auer: Neue Position für Rapid-Neuzugang

Bundesliga
7
Bericht: Stuttgart an Salzburg-Stürmer dran

Bericht: Stuttgart an Salzburg-Stürmer dran

Bundesliga
4
"Königstransfer" - Austria Salzburg holt Bundesliga-Offensivmann

"Königstransfer" - Austria Salzburg holt Bundesliga-Offensivmann

2. Liga
5
Fix! Altach lässt Defensivspieler ziehen

Fix! Altach lässt Defensivspieler ziehen

Bundesliga
1
Transfer Update: Sturm hat den Chukwuani-Ersatz gefunden

Transfer Update: Sturm hat den Chukwuani-Ersatz gefunden

Bundesliga
10
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball LASK Testspiel Belek Traininglager