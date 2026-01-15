NEWS
LASK gewinnt ersten von zwei Tests zum Trainingslager-Abschluss
Die Stahlstädter setzen sich gegen ZSKA Sofia durch. Am Nachmittag geht es dann noch gegen Jagiellonia Bialystok.
Der LASK gewinnt das erste von zwei Testspielen am Donnerstag in Belek gegen ZSKA Sofia mit 2:1. Ab 13 Uhr (im LIVE-Stream >>>) findet dann noch das Spiel gegen Jagiellonia Bialystok statt.
Gegen den bulgarischen Erstligisten und aktuellen Tabellenzweiten Sofia sorgen Maximilian Entrup (36.) und Lukas Kacavenda (39.) mit ihren Treffern für den Unterschied.
Aufstellung LASK: Schützenauer; Coulibaly, Kebe, Balde, Flecker, Lang, Adeshina, Michael, Kacavenda, Perovic, Entrup