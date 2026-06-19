Die Wiener Austria schlägt beim Frauen-Team von Red Bull Salzburg zu.

Wie die "Veilchen" am Freitag bekanntgeben, wechselt Mittelfeldspielerin Lucia Orkić in die Bundeshauptstadt. Sie unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.

"Die Ziele und Ambitionen der Austria haben mich von Anfang an überzeugt. Von den ersten Gesprächen an hatte ich das Gefühl, dass dieser Schritt genau der richtige für mich ist", sagt sie über den Transfer.

Begegnung im Cup-Finale

Zuletzt lief die 20-Jährige als Kapitänin in der Mozartstadt auf. Dort begegneten sich die beiden Teams beim Frauen-Cup-Finale, das die Wienerinnen knapp mit 1:0 gewannen.

Auch im kroatischen Nationalteam ist Orkić ein wichtiger Bestandteil. Zuletzt wurde sie regelmäßig ins A-Team einberufen.

Cheftrainer Stefan Kenesei zeigt sich erfreut über die Verstärkung: "Mit Lucia gewinnen wir eine Spielerin, die trotz ihres jungen Alters bereits außergewöhnliche Führungsqualitäten mitbringt. Als Kapitänin von Red Bull Salzburg hat sie bewiesen, dass sie Verantwortung übernimmt, vorangeht und ihrer Mannschaft auf und neben dem Platz Stabilität gibt."

Zudem sei man von ihrer Entwicklung in der letzten Saison begeistert und sehe noch weiteres Entwicklungspotential.