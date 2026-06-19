Nach Seonbuchner-Abgang: Neue Struktur in der Red-Bull-Akademie

In der Red-Bull-Akademie kommt es zu Veränderungen!

Der bisherige Sportdirektor Bernhard Seonbuchner verlässt den FC Red Bull Salzburg nach 16 Jahren und wechselt in die deutsche Bundesliga zum FC Bayern München. Hier nachlesen >>>

Veränderungen an der Spitze

In Salzburg wiederum führt dieser Abgang zu einigen Veränderungen in der Struktur. So wird Manfred Pamminger ab sofort die Akademie als Gesamtleiter führen.

Die Verantwortung beim FC Liefering, sowie Themen wie Kaderplanung, Scouting und internationale Kooperationen bleiben auch beim 48-Jährigen.

Ikache kehrt zurück

Dafür kehrt Raphael Ikache in die Akademie zurück. Der 42-Jährige gehörte bis zuletzt noch zum Trainerteam von Daniel Beichler bei den "Bullen".

Ikache wird nun Sportlicher Leiter Akademie und ist damit für die fußballerische und inhaltliche Entwicklung von Spielern, Trainern und Teams von der U7 bis zur U18 zuständig.

Das sagt Manfred Pamminger

"Aber weil jede Veränderung auch Chancen mit sich bringt, nutzen wir die Gunst der Stunde, um einige Strukturen in der Red Bull Akademie an neue, veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Wir haben verschiedene Aufgaben neu verteilt und Themen noch klarer definiert", wird Pamminger in der Aussendung zitiert.

Weiters sagt der Geschäftsführer: "Wir wollen dabei auch ganz bewusst jungen Mitarbeitern die Chance geben, den nächsten Schritt zu machen und sich weiterzuentwickeln."