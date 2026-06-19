GAK startet mit Remis gegen ungarischen Meister in Vorbereitung

Kurz nach dem Beginn der Vorbereitung absolviert der GAK den ersten Härtetest.

Die Grazer trennen sich im ersten Testspiel gegen den ungarischen Meister Győri ETO FC 2:2.

Den ersten Treffer im Spiel erzielt Neuzugang Peter Michorl in der 17. Minute. Mark Grosse gleicht in der 68. Minute nach einem Elfmeter zum 2:2 aus.

WSG feiert Kantersieg

Auch die WSG Tirol absolviert einen Test. Gegen den Gebietsligisten FC Zirl ist man klar das bessere Team.

Schlussendlich gelangen dem Bundesligisten 16 Tore, der Gegner erzielte ein Ehrentor. Damit bejubelt man einen 16:1-Sieg.