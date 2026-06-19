NEWS

GAK startet mit Remis gegen ungarischen Meister in Vorbereitung

Die WSG bejubelt zudem einen 16:1-Kantersieg im ersten Testspiel.

GAK startet mit Remis gegen ungarischen Meister in Vorbereitung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kurz nach dem Beginn der Vorbereitung absolviert der GAK den ersten Härtetest.

Die Grazer trennen sich im ersten Testspiel gegen den ungarischen Meister Győri ETO FC 2:2.

Den ersten Treffer im Spiel erzielt Neuzugang Peter Michorl in der 17. Minute. Mark Grosse gleicht in der 68. Minute nach einem Elfmeter zum 2:2 aus.

WSG feiert Kantersieg

Auch die WSG Tirol absolviert einen Test. Gegen den Gebietsligisten FC Zirl ist man klar das bessere Team.

Schlussendlich gelangen dem Bundesligisten 16 Tore, der Gegner erzielte ein Ehrentor. Damit bejubelt man einen 16:1-Sieg.

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Aktueller Stand bei Barry und Duo für den GAK

Transfer-Update: Aktueller Stand bei Barry und Duo für den GAK

Bundesliga
Zurück nach Oberösterreich: Dominik Frieser verlässt den GAK

Zurück nach Oberösterreich: Dominik Frieser verlässt den GAK

2. Liga
1
Jetzt verfügbar: Das offizielle Ansakonferenz-Trikot

Jetzt verfügbar: Das offizielle Ansakonferenz-Trikot

Ansakonferenz
7
WAC holt serbischen Jung-Stürmer

WAC holt serbischen Jung-Stürmer

Bundesliga
Austria-Frauen verstärken sich mit Salzburg-Kapitänin

Austria-Frauen verstärken sich mit Salzburg-Kapitänin

Frauen-Fußball
7
Nach Seonbuchner-Abgang: Neue Struktur in der Red-Bull-Akademie

Nach Seonbuchner-Abgang: Neue Struktur in der Red-Bull-Akademie

Bundesliga
5
Barry und Co. dürfen nicht nach England wechseln

Barry und Co. dürfen nicht nach England wechseln

Bundesliga
24

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Testspiele GAK WSG Tirol