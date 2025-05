Die Wiener Austria darf vor dem letzten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga noch vom Titelgewinn träumen. Im Hintergrund laufen derweil bei den Veilchen die Planungen für die kommende Saison.

Dabei dürften sich zwei Transferziele gegen die Austria entschieden haben. Das offenbart Sportvorstand Jürgen Werner bei "Sky | DAB Der Audiobeweis".

Sota Kitano (Cerezo Osaka) wurde von Austria und Salzburg umworben, zuletzt galt eine Einigung mit den Mozartstädtern als sicher (hier nachlesen >>>). Vom Werben um den Japaner berichtet jetzt auch Werner.

HSV schlägt zu

"Wir können gute Gehälter zahlen, aber wir haben Mühe, wenn es um hohe Ablösen geht. Da können wir nicht mithalten. Schon wenn sich ein deutscher Zweitligist einschaltet, sind wir dann nur Zweiter. Beim japanischen Spieler hat sich jetzt Red Bull Salzburg eingeschalten", so der Sportvorstand.

Auch Stürmer Youssef el Kachati (SC Telstar) aus der zweiten niederländischen Liga landet nicht in Favoriten. In diesem Fall wurde die Austria, so Werner, vom Bundesliga-Aufsteiger HSV ausgestochen.

VIDEO: So wird die Austria Meister