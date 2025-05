Der FC Red Bull Salzburg dürfte noch vor der Klub-WM 2025 zwei Neuzugänge präsentieren.

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, planen die "Bullen" sowohl mit Sota Kitano als auch mit Frans Krätzig bei der am 15. Juni startenden Klub-WM in den USA.

Dass sich die Mozartstädter mit den beiden Spielern auf einen Transfer einigen konnten, ist bereits seit längerem bekannt, offiziell sind die Wechsel jedoch noch nicht.

Krätzigs Saison noch nicht vorbei

Kitano wird von Cerezo Osaka kommen. Für den japanischen Erstligisten erzielte der 20-jährige Angreifer in dieser Saison vier Tore in 16 Spielen.

Krätzig wird hingegen fix vom FC Bayern München verpflichtet. Aktuell ist der 22-jährige Deutsche aber noch an den 1. FC Heidenheim verliehen und kämpft mit seinem Verein in der Relegation noch um den Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga.

