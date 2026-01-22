Salzburg-Noten: Einige Einser für eine starke Jahres-Premiere

Der FC Red Bull Salzburg wahrt die Chance aufs Europa-League-Playoff!

Mit einem überzeugenden 3:1-Sieg über den FC Basel sind die "Bullen" - anders als der SK Sturm - noch nicht aus der UEFA Europa League ausgeschieden.

Zum Spielbericht >>>

Für ein Erreichen der Top-24 braucht es zwar ein kleines Wunder, doch gerade die erste Halbzeit gegen die Schweizer dürfte den Salzburgern grundsätzlich Mut geben.

Die Letsch-Elf presste Basel zur Gänze nieder und spielte auch offensiv einen ansehnlichen Ball - vor allem ein Akteur.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Salzburg-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).