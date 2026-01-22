Salzburg-Noten: Einige Einser für eine starke Jahres-Premiere

ALEXANDER SCHLAGER
90 Minuten
Lange überhaupt nicht geprüft, beim 1:3 dann allerdings wegen Schusters Fehler eigentlich machtlos. Komplett rausnehmen sollte man den Keeper beim Gegentor aber auch nicht.
Wirkliche Unsicherheiten gab es nachher aber kaum. So verhinderte er gerade noch ein Eigentor von Schuster in der 87. Minute.
TIM TRUMMER
90 Minuten
Ein wirklich guter Auftritt des Rechtsverteidigers. Trummer unterliefen keine wirklichen Fehler, auf der grundsätzlich schwächeren rechten Offensivseite hatte er dennoch gute Momente.
So gelang u.a. ein Steckpass auf Kitano, der vor Hitz scheitert. Zudem zeigte er sich - wie viele seiner Kollegen - stark im Pressing.
JOANE GADOU
90 Minuten
Falls jemand während der ersten Halbzeit Basels Shaqiri oder Eduardo gesucht hat, der findet die zwei in der Tasche des Franzosen.
Gadou ließ hinten quasi nichts anbrennen, auch nicht in der zweiten Hälfte. Darüber hinaus leitete er immer wieder Angriffe mit progressiven Pässen ein - wie jenem nach einer knappen halben Stunde auf Vertessen.
JANNIK SCHUSTER
90 Minuten
Über weite Strecken eigentlich ein grundsolider Auftritt des Österreichers.
Doch das 1:3 geht zu großen Teilen auf seine Kappe. Schuster verschätzte sich kurz vor dem Tor bei Agbonifos Halbfeldflanke, wodurch Schlager erstmals geschlagen war.
Großartig verunsichert war der 19-Jährige danach nicht, hatte immer wieder gute Klärungsaktionen. Andererseits unterlief ihm in der Schlussphase beinahe ein Eigentor nach Ajeti-Kopfball.
FRANS KRÄTZIG
90 Minuten, Tor
Eine Partie, die dem Deutschen von der Art und Weise her komplett lag. Offensiv konnte er sich immer wieder einschalten, hatte schon vor dem 3:0 gute Abschlüsse.
Das dritte Tor hat Salzburg eigentlich nur ihm zu verdanken: Krätzig gewann selbst den Ball und schloss danach trocken ins lange Eck ein. Anschließend immer wieder gute Aktionen des Linksverteidigers, der auch defensiv ordentlich agierte.
SOTA KITANO
90 Minuten, Gelb
Gegen den Ball einer der stärksten, mit Ball ebenso ziemlich auffällig.
Er hatte gute Aktionen, hin und wieder haperte es jedoch an der Entscheidungsfindung - gerade im Abschluss (drei Schüsse im Sechzehner).
SOUMAILA DIABATE
90 Minuten
Hielt vom Start hinweg gegen den Ball stark dagegen. Als Aufbauspieler war der Secher, der sich immer wieder in die Kette zurückfallen ließ, sehr wichtig.
Außerdem gelang ihm die Vorlage zum 2:0, indem er das Spiel schnell machte.
MADS BIDSTRUP
Bis zur 90+1. Minute
Wie viele seiner Kollegen provozierte auch er mit seinem Pressing immer wieder Fehlpässe der Gäste oder gewann selbst den Ball.
Noch in der 33. Minute verpasste der Däne das 3:0 per Nachschuss.
EDMUND BAIDOO
Bis zur 90+1. Minute
War das schwächste Glied in jener Salzburg-Offensive, die von Beginn an spielte. Hatte zwar immer wieder Aktionen nach vorne, traf wie so oft aber zu häufig die falschen Entscheidungen.
Nach Yeo-Assist schoss er daneben, überhaupt gingen alle drei Baidoo-Abschlüsse neben das Tor.
YORBE VERTESSEN
Bis zur 59. Minute
Sowohl im Spiel als auch gegen den Ball ein aktiver, engagierter Auftritt des Belgiers. Hatte in der 33. Minute Pech, als sein Schuss nach Kitano-Vorlage an die Stange ging.
KERIM ALAJBEGOVIC
Bis zur 90+1. Minute, zwei Tore
Wunderbare Aktion bei seinem Tor zum 1:0, wo sich der Bosnier handlungsschnell, beidfüßig und auch etwas glücklich zeigte.
Ein deutlich größeres Highlight war sein zweites Tor: Alajbegovic dribbelte stark an und schloss daraufhin überragend ab - diesmal mit dem starken Rechten.
Abgesehen von seinen starken Abschlüssen - später hämmerte er aus der Distanz ans Aluminium - trat Alajbegovic auch als Passgeber und natürlich mit Dribblings in Erscheinung.
Kurzum: überragender Auftritt des 18-Jährigen, der zurecht Man of the Match wurde.
KARIM ONISIWO
ab der 58. Minute
Hatte eigentlich null Impact, obwohl er noch einige Minuten vor Yeo ins Spiel kam.
MOUSSA YEO
ab der 75. Minute
Immerhin eine starke Aktion hatte der Joker nachdem er für Kitano ins Spiel kam. Yeo setzte Baidoo gut in Szene, der verpasste allerdings vor Hitz.
CLEMENT BISCHOFF
Ab der 90+1. Minute
Für eine Bewertung zu kurz eingesetzt.
OLIVER LUKIC
Ab der 90+1. Minute
Für eine Bewertung zu kurz eingesetzt.
KARIM KONATE
Ab der 90+1. Minute
Für eine Bewertung zu kurz eingesetzt.