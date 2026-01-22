Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
FC Basel FC Basel FCB
Endstand
3:1
3:0 , 0:1
  • Kerim Alajbegovic
  • Kerim Alajbegovic
  • Frans Krätzig
  • Jeremy Agbonifo
  • Einzelkritik
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
Einzelkritik

Salzburg-Noten: Einige Einser für eine starke Jahres-Premiere

Die "Bullen" legten gerade in der ersten Hälfte eine richtig starke Leistung hin. Das erste Pflichtspiel im Jahr 2026 war fast durchwegs positiv für die Letsch-Truppe. Zur Einzelkritik.

Salzburg-Noten: Einige Einser für eine starke Jahres-Premiere Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Red Bull Salzburg wahrt die Chance aufs Europa-League-Playoff!

Mit einem überzeugenden 3:1-Sieg über den FC Basel sind die "Bullen" - anders als der SK Sturm - noch nicht aus der UEFA Europa League ausgeschieden.

Zum Spielbericht >>>

Für ein Erreichen der Top-24 braucht es zwar ein kleines Wunder, doch gerade die erste Halbzeit gegen die Schweizer dürfte den Salzburgern grundsätzlich Mut geben.

Die Letsch-Elf presste Basel zur Gänze nieder und spielte auch offensiv einen ansehnlichen Ball - vor allem ein Akteur.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Salzburg-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

test

ALEXANDER SCHLAGER

90 Minuten

Lange überhaupt nicht geprüft, beim 1:3 dann allerdings wegen Schusters Fehler eigentlich machtlos. Komplett rausnehmen sollte man den Keeper beim Gegentor aber auch nicht.

Wirkliche Unsicherheiten gab es nachher aber kaum. So verhinderte er gerade noch ein Eigentor von Schuster in der 87. Minute.

test

TIM TRUMMER

90 Minuten

Ein wirklich guter Auftritt des Rechtsverteidigers. Trummer unterliefen keine wirklichen Fehler, auf der grundsätzlich schwächeren rechten Offensivseite hatte er dennoch gute Momente.

So gelang u.a. ein Steckpass auf Kitano, der vor Hitz scheitert. Zudem zeigte er sich - wie viele seiner Kollegen - stark im Pressing.

test

JOANE GADOU

90 Minuten

Falls jemand während der ersten Halbzeit Basels Shaqiri oder Eduardo gesucht hat, der findet die zwei in der Tasche des Franzosen.

Gadou ließ hinten quasi nichts anbrennen, auch nicht in der zweiten Hälfte. Darüber hinaus leitete er immer wieder Angriffe mit progressiven Pässen ein - wie jenem nach einer knappen halben Stunde auf Vertessen.

test

JANNIK SCHUSTER

90 Minuten

Über weite Strecken eigentlich ein grundsolider Auftritt des Österreichers.

Doch das 1:3 geht zu großen Teilen auf seine Kappe. Schuster verschätzte sich kurz vor dem Tor bei Agbonifos Halbfeldflanke, wodurch Schlager erstmals geschlagen war.

Großartig verunsichert war der 19-Jährige danach nicht, hatte immer wieder gute Klärungsaktionen. Andererseits unterlief ihm in der Schlussphase beinahe ein Eigentor nach Ajeti-Kopfball.

test

FRANS KRÄTZIG

90 Minuten, Tor

Eine Partie, die dem Deutschen von der Art und Weise her komplett lag. Offensiv konnte er sich immer wieder einschalten, hatte schon vor dem 3:0 gute Abschlüsse.

Das dritte Tor hat Salzburg eigentlich nur ihm zu verdanken: Krätzig gewann selbst den Ball und schloss danach trocken ins lange Eck ein. Anschließend immer wieder gute Aktionen des Linksverteidigers, der auch defensiv ordentlich agierte.

test

SOTA KITANO

90 Minuten, Gelb

Gegen den Ball einer der stärksten, mit Ball ebenso ziemlich auffällig.

Er hatte gute Aktionen, hin und wieder haperte es jedoch an der Entscheidungsfindung - gerade im Abschluss (drei Schüsse im Sechzehner).

test

SOUMAILA DIABATE

90 Minuten

Hielt vom Start hinweg gegen den Ball stark dagegen. Als Aufbauspieler war der Secher, der sich immer wieder in die Kette zurückfallen ließ, sehr wichtig.

Außerdem gelang ihm die Vorlage zum 2:0, indem er das Spiel schnell machte.

test

MADS BIDSTRUP

Bis zur 90+1. Minute

Wie viele seiner Kollegen provozierte auch er mit seinem Pressing immer wieder Fehlpässe der Gäste oder gewann selbst den Ball.

Noch in der 33. Minute verpasste der Däne das 3:0 per Nachschuss.

test

EDMUND BAIDOO

Bis zur 90+1. Minute

War das schwächste Glied in jener Salzburg-Offensive, die von Beginn an spielte. Hatte zwar immer wieder Aktionen nach vorne, traf wie so oft aber zu häufig die falschen Entscheidungen.

Nach Yeo-Assist schoss er daneben, überhaupt gingen alle drei Baidoo-Abschlüsse neben das Tor.

test

YORBE VERTESSEN

Bis zur 59. Minute

Sowohl im Spiel als auch gegen den Ball ein aktiver, engagierter Auftritt des Belgiers. Hatte in der 33. Minute Pech, als sein Schuss nach Kitano-Vorlage an die Stange ging.

test

KERIM ALAJBEGOVIC

Bis zur 90+1. Minute, zwei Tore

Wunderbare Aktion bei seinem Tor zum 1:0, wo sich der Bosnier handlungsschnell, beidfüßig und auch etwas glücklich zeigte.

Ein deutlich größeres Highlight war sein zweites Tor: Alajbegovic dribbelte stark an und schloss daraufhin überragend ab - diesmal mit dem starken Rechten.

Abgesehen von seinen starken Abschlüssen - später hämmerte er aus der Distanz ans Aluminium - trat Alajbegovic auch als Passgeber und natürlich mit Dribblings in Erscheinung.

Kurzum: überragender Auftritt des 18-Jährigen, der zurecht Man of the Match wurde.

test

KARIM ONISIWO

ab der 58. Minute

Hatte eigentlich null Impact, obwohl er noch einige Minuten vor Yeo ins Spiel kam.

test

MOUSSA YEO

ab der 75. Minute

Immerhin eine starke Aktion hatte der Joker nachdem er für Kitano ins Spiel kam. Yeo setzte Baidoo gut in Szene, der verpasste allerdings vor Hitz.

test

CLEMENT BISCHOFF

Ab der 90+1. Minute

Für eine Bewertung zu kurz eingesetzt.

OLIVER LUKIC

Ab der 90+1. Minute

Für eine Bewertung zu kurz eingesetzt.

test

KARIM KONATE

Ab der 90+1. Minute

Für eine Bewertung zu kurz eingesetzt.

In diese Spieler flossen die ersten Red-Bull-Millionen

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

FC Salzburg schlägt Basel verdient und träumt vom EL-Aufstieg

FC Salzburg schlägt Basel verdient und träumt vom EL-Aufstieg

Europa League
9
Neues Sturm, alte Probleme: "Liegt viel Arbeit vor uns"

Neues Sturm, alte Probleme: "Liegt viel Arbeit vor uns"

Europa League
12
Sturm-Noten: Überforderte Außen, inexistenter Angriff

Sturm-Noten: Überforderte Außen, inexistenter Angriff

Europa League
10
Europa League LIVE: FC Salzburg - FC Basel

Europa League LIVE: FC Salzburg - FC Basel

Europa League
96
Dieser Sender überträgt Salzburg gegen Basel live im Free-TV

Dieser Sender überträgt Salzburg gegen Basel live im Free-TV

Europa League
39
Salzburg denkt vor EL-Duell mit Basel nicht an die Tabelle

Salzburg denkt vor EL-Duell mit Basel nicht an die Tabelle

Europa League
5
These: Ein heimischer Klub wird es in die K.o.-Runde schaffen!

These: Ein heimischer Klub wird es in die K.o.-Runde schaffen!

Europa League
36
Kommentare

Kommentare

UEFA Europa League Fußball LAOLA1+ FC Red Bull Salzburg Alexander Schlager Tim Trummer Joane Gadou Jannik Schuster Frans Krätzig Soumaila Diabate Mads Bidstrup Sota Kitano Edmund Baidoo Kerim Alajbegovic Yorbe Vertessen Karim Onisiwo Moussa Kounfolo Yeo