Rapid offenbar mit neuem Angreifer einig! Aber...

Am Donnerstag verabschiedete sich Isak Jansson vom SK Rapid und wurde damit zum neuen Rekodverkauf der Grün-Weißen.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für die offensive Außenbahn sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein. Laut dem "Kurier" habe sich Markus Katzer mit Viborg FF auf eine Ablöse bei Isak Jensen einigen können.

Auch was Vertragskonditionen angeht, dürfte Rapid bei Jensen ein Durchbruch gelungen sein. Das einzige Problem? Ein anderer Verein darf offenbar dasselbe von sich behaupten.

Auch Alkmaar mit Jensen einig?

Laut dänischen Medienberichten ist AZ Alkmaar ebenfalls am 21-jährigen Dänen dran. Dieser hat damit die Qual der Wahl. Es ist von einer Entscheidung in den kommenden Tagen auszugehen.

Jensen spielte vor einem Jahr noch in den USA bei St. Louis City, ehe er in seine dänische Heimat zurückkehrte. In der vergangenen Saison verbuchte der Flügelstürmer sechs Tore und drei Assists in 15 Pflichtspielen für Viborg FF.

