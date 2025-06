Es hat sich schon lange angebahnt, nun ist es fix.

Der SK Rapid Wien sichert sich die Dienste von Claudy Mbuyi. Für den Torschützenkönig der ADMIRAL 2. Liga fließen dem Vernehmen nach knapp 500.000 Euro an den SKN St. Pölten. Der Stürmer erhält in Hütteldorf einen Vertrag bis 2028.

In der kommenden Saison läuft Mbuyi mit der Rückennummer 71 auf.

Mit 21 Treffern in 24 Liga-Einsätzen spielte sich der Franzose bei den Niederösterreichern ins Rampenlicht. Beeindruckend: In den letzten neun LigaZwa-Matches netzte Mbuyi 14 Mal.

Große Fußstapfen

Der 1,84-große Angreifer muss eine ziemlich große Lücke im Rapid-Sturm füllen. Denn alle drei Stürmer der vergangenen Spielzeit sind in der kommenden Saison - Stand jetzt - nicht mehr mit dabei. Guido Burgstaller (35 Einsätze, zwölf Tore) beendete seine Karriere.

Obendrein galten die Leihverträge von Dion Beljo (49 Einsätze, 19 Tore) und Ercan Kara (20 Einsätze, zwei Tore) nur bis zum Ende der abgelaufenen Saison.

Gegen internationale Konkurrenz durchgesetzt

Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer ist glücklich darüber, dass die Hütteldorfer den Vorzug erhielten: "Ich freue mich sehr, dass sich Claudy Mbuyi trotz zahlreicher Angebote von den verschiedensten nationalen als auch internationalen Klubs für den SK Rapid entschieden hat und unsere Offensive verstärken wird", wird er in der Pressemitteilung zitiert.

Mbuyi selbst sieht Rapid als "sehr großen" Klub an: "Nach der erfolgreichen Zeit in St. Pölten freue ich mich nun auf meinen nächsten Karriereschritt und kann es kaum erwarten, in diesem wunderschönen Stadion zu spielen und für diesen Verein Tore zu erzielen."

