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Rapid: Setzt Katzer Rückkaufklausel ein?

Johannes Hoff Thorup möchte Nicolas Bajlicz offenbar unbedingt von der SV Ried zurückholen. Nun muss der Spieler entscheiden.

Rapid: Setzt Katzer Rückkaufklausel ein? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Erst im vergangenen Sommer verließ Nicolas Baljicz den SK Rapid Richtung Innviertel.

Bei der SV Ried etablierte sich der 21-Jährige zu einem gestandenen Bundesliga-Profi. Nun bastelt Rapid offenbar an einer Rückkehr des zentralen Mittelfeldspielers.

Wie "Sky" und der "Kurier" berichten, will der SK Rapid von seiner Rückkaufklausel Gebrauch machen und Bajlicz nach Hütteldorf zurückholen.

Noch sei die finale Zustimmung des Spielers jedoch ausständig.

Stammspieler in Ried

Bajlicz besitzt bei der SV Ried noch einen Vertrag bis 2027. In der laufenden Saison absolvierte der ÖFB-U21-Nationalspieler 28 Pflichtspiele für die Innviertler. Dabei gelang ihm ein Assist.

Das letzte Saisonspiel findet am Montag ausgerechnet gegen Rapid statt. Im Playoff-Final-Rückspiel geht es in Wien-Hütteldorf zwischen Ried und Rapid um das letzte Europacup-Ticket für die kommende Saison (Montag, ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Rekord-Abgänge des SK Rapid

Platz 30: Marcus Pürk
Platz 29: Andreas Herzog

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