NEWS

Matthäus und Rapid: "Wenn zu viele Leute ihr Ego voranstellen..."

Der vor 25 Jahren als Rapid-Trainer gescheiterte deutsche Star erklärt die Gründe der damaligen Schwierigkeiten - und zieht Parallelen zur heutigen Lage.

Matthäus und Rapid: "Wenn zu viele Leute ihr Ego voranstellen..." Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Vor 25 Jahren begann die Trainer-Karriere von Lothar Matthäus ausgerechnet in Wien-Hütteldorf beim SK Rapid.

Was anfangs wie ein Coup schien, endete nach nicht einmal einem Jahr mit der schlechtesten Bundesliga-Platzierung der Klubgeschichte: Rang acht unter zehn Vereinen.

Am LAOLA1-Stammtisch bei Andy Ogris (HIER geht es zur ganzen Episode>>>) lässt die Bayern-Legende diese Episode noch einmal Revue passieren und erklärt nicht nur die Gründe des Scheiterns aus seiner Sicht, sondern zieht Parallelen zur heutigen Situation.

Nicht begeistert von Hofmann als Manager

"Das ist heutzutage immer noch das Problem bei Rapid: Wenn zu viele Leute ihr eigenes Ego in den Vordergrund stellen, dann kann es sportlich auch nicht laufen", wünscht sich Matthäus mehr Zug an einem Strang.

"Ich wünsche Rapid, dass sie Ruhe oben in der Chef-Etage reinbringen. Dann glaube ich, dass Rapid durch seinen Namen und Geschichte wieder an alte Zeiten anknüpfen kann", so der nun 65-Jährige.

Es sei eine Dynamik, die Matthäus auch bei deutschen Traditionsvereinen beobachten kann. Darum glaubt er: "Sobald du Ruhe hast, kommt der Erfolg automatisch."

Was er noch zu Rapid damals sowie zu Steffen Hofmann in dessen Manager-Funktion zu sagen hat, gibt es hier im Ausschnitt aus der ganzen Folge zu hören:

Mehr zum Thema

Matthäus über unsere WM-Chancen und Laimers Zukunft bei Bayern

Matthäus über unsere WM-Chancen und Laimers Zukunft bei Bayern

Fußball
5
Medizincheck! Bei erstem Rapid-Zugang fehlt nur die Unterschrift

Medizincheck! Bei erstem Rapid-Zugang fehlt nur die Unterschrift

Bundesliga
46
Bundesliga Playoff-Finale heute: SV Ried - SK Rapid

Bundesliga Playoff-Finale heute: SV Ried - SK Rapid

Bundesliga
17
Bleibt Weimann bei Rapid? Das sagt Markus Katzer

Bleibt Weimann bei Rapid? Das sagt Markus Katzer

Bundesliga
57
Wurmbrand in Premier League und LaLiga gehandelt

Wurmbrand in Premier League und LaLiga gehandelt

Bundesliga
85
Fix! Sturm Graz sticht PL-Klub bei Abwehr-Youngster aus

Fix! Sturm Graz sticht PL-Klub bei Abwehr-Youngster aus

Bundesliga
50
Salzburg-Star: "Ich denke nicht, dass ich bleiben werde"

Salzburg-Star: "Ich denke nicht, dass ich bleiben werde"

Bundesliga
44

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Am Stammtisch bei Andy Ogris LAOLA1+ SK Rapid Wien Lothar Matthäus