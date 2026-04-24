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Schmid-Nachfolge: Das sind Hartbergs Kandidaten

Der TSV Hartberg sucht für die kommende Saison einen neuen Trainer. Vier Männer sollen gute Chancen haben.

Schmid-Nachfolge: Das sind Hartbergs Kandidaten Foto: © GEPA
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Der Abgang von Manfred Schmid steht fest.

Der Trainer des TSV Hartberg ist einer Entscheidung des Vereins zuvorgekommen und hat am Mittwoch verkündet, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. alle Infos >>>

Somit beginnt die Trainersuche der Oststeirer.

Wie die "Kleine" berichtet, will der Bundesliga-Klub eine österreichische Lösung finden, die auch ein gewisses Maß an Erfahrung mitbringt.

Die vier Kandidaten

Als "logische Kandidaten" werden Markus Schopp und Jürgen Säumel genannt.

Ersterer coachte den TSV bereits von 2018 bis 2021 sowie von 2023 bis 2024. Seit seinem Aus beim LASK vor einem Jahr ist der 52-Jährige ohne Klub.

Säumel wiederum stand Schopp bei dessen erstem TSV-Engagement als Co-Trainer zur Seite, wurde in der Vorsaison mit dem SK Sturm Meister und ist seit Weihnachten nicht mehr Trainer der Grazer.

Auch Gerald Scheiblehner, der den Grasshopper Club Zürich Mitte März verlassen hat, und Mitja Mörec, bis Ende November Trainer von Blau-Weiß Linz, werden als Kandidaten gehandelt.

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