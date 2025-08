Premier-League-Klub streckt Fühler nach Salzburg-Kapitän aus

Der FC Red Bull Salzburg muss offenbar um den Verbleib seines Kapitäns bangen.

Wie "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, steht Mads Bidstrup bei Nottingham Forest hoch im Kurs. Der 24-jährige Däne soll sich auf der Shortlist des Tabellensiebten der abgelaufenen Premier-League-Saison befinden.

Der frühere U21-Teamspieler Dänemarks hat in Salzburg noch Vertrag bis 2028 und ist aufgrund seiner Leaderrolle nur schwer zu ersetzen. Dementsprechend tief müsste Nottingham Forest in die Tasche greifen, um den Mittelfeldspieler zu verpflichten.

Für den 24-jährigen Dänen wäre es eine Rückkehr nach England. Zwischen 2020 und 2023 stand er beim FC Brentford unter Vertrag, bei dem er auf vier Kurzeinsätze in der Premier League kam.

