Nach nur einem Jahr! Salzburg-Flop vor Abgang

Bobby Clark wechselte im Sommer 2024 für knapp zwölf Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Red Bull Salzburg. So richtig angekommen ist der 20-jährige Mittelfeldspieler jedoch nie.

In der laufenden Saison stand Clark noch nie auf dem Feld. Bisher kommt er für Salzburg auf 25 Spiele, meistens aber nur Kurzeinsätze. Jetzt werden sich die Wege wohl trennen. Das berichten die "Salzburger Nachrichten" am Dienstag.

So soll der Engländer beim Abschlusstraining vor dem CL-Quali-Spiel gegen Brügge gefehlt haben und derzeit für Vertragsgespräche im Ausland weilen. Das bestätigte ein Klubsprecher den "SN" auf Nachfrage.

Wohin es Clark aber zieht, verriet der Verein nicht. In den letzten Wochen gab es Gerüchte über das Interesse mehrerer Klubs. So sollen unter anderem der FC Southampton, Hull City, Derby County, Swansey City und der belgische Klub KAA Gent am 20-Jährigen dran sein.

